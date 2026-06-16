Ferny Kosiak presentará su nuevo libro de investigación sobre Juan L. Ortiz

El escritor Ferny Kosiak llevará a cabo la presentación de su último libro titulado Juanele mítico este jueves 18 de junio a las 20 en la sala Mariano Moreno del Honorable Concejo Deliberante de Paraná, ubicada en la intersección de las calles Corrientes y Andrés Pazos de Paraná. El evento se desarrollará de forma presencial con la participación de poetas y músicos locales que acompañarán la jornada. Esta actividad se organiza en el marco institucional de las conmemoraciones y homenajes por los 130 años del nacimiento del poeta entrerriano Juan L. Ortiz, acontecido el pasado 11 de junio.

El volumen editado cuenta con una extensión de más de trescientas páginas y es el resultado de una investigación minuciosa que Kosiak desarrolló a lo largo de una década de trabajo continuo. Para la construcción de este material, el autor recorrió diferentes bibliotecas populares de la provincia de Entre Ríos con el propósito de localizar, registrar y analizar los textos que se estructuraron a partir de la influencia del poeta entrerriano.

El ensayo aborda la figura, examina su producción artística junto al aparato crítico que la rodeó con el paso de los años, y aborda un conjunto compuesto por cincuenta y nueve textos de carácter literario que rinden homenaje a la vida y la obra de Juanele.

La elaboración del libro implicó un proceso de recolección de testimonios y voces diversas que fueron analizados e intervenidos por el investigador a través de conversaciones personales, encuentros mediados por mate, intercambios de correos electrónicos y mensajes en plataformas de redes sociales, además de las consultas en los estantes de las instituciones bibliotecarias. De hecho, los fragmentos del epílogo, redactados por la poeta Sonia Scarabelli, dan cuenta de la agudeza del trabajo desarrollado de cara a este rastreo documental.

El material obtuvo reconocimiento previo a su lanzamiento ya que fue declarado de interés por la Cámara de Diputados de Entre Ríos, por la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, y por parte del Honorable Concejo Deliberante de Paraná para esta presentación.

La entrada será libre y gratuita.