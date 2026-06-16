Paola Leiva y Santiago Gómez proponen una noche de música en torno a la soledad

Los músicos locales Paola Leiva y Santiago Gómez llevarán a cabo la presentación de su nuevo espectáculo musical titulado "Canciones para vestir la soledad" este viernes 19 de junio a partir de las 21:30 en las instalaciones del espacio cultural Casa Grande, establecimiento ubicado en la calle Andrés Pazos 35 de la ciudad de Paraná. La función se desarrollará den un formato de concierto acústico, con el propósito de ofrecer una propuesta artística que propicie el encuentro con el público.

Desde el espacio afirmaron que la estructura del recital está pensada como una invitación "a detener el ritmo cotidiano para volcarse a la escucha de las letras y las melodías que componen la selección musical elegida por los intérpretes".

El valor de la entrada individual será de $12.000, mientras que para quienes asistan en parejas o grupos se abonarán $20.000 por dos entradas, y una promoción de $25.000 en total para el combo de tres pases. Para reservas, comunicarse al 343 4299679.