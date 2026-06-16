Música para Volar presentará en Paraná un recorrido por las grandes obras del rock argentino

Música para Volar se presentará el sábado 25 de julio en el Teatro 3 de Febrero.

El grupo rosarino Música para Volar volverá a presentarse en Paraná con una propuesta que celebra algunas de las canciones más importantes de la historia del rock argentino. El espectáculo "Obras Cumbres del Rock Argentino" llegará al escenario del Teatro 3 de Febrero el próximo sábado 25 de julio a las 21, con un recorrido musical dedicado a las obras de Gustavo Cerati, Charly García, Luis Alberto Spinetta y Fito Páez.

La presentación propone una relectura de composiciones que forman parte del cancionero popular argentino a través de arreglos especialmente concebidos para cuerdas y vientos. La propuesta combina la energía de una banda de rock con una puesta sonora que incorpora violín, violoncello, trompeta, saxos y trombón, ampliando las posibilidades expresivas de canciones que han marcado a distintas generaciones.

Según adelantaron desde la producción, el espectáculo no se limita a una sucesión de temas musicales. Las canciones se articulan mediante una línea narrativa especialmente diseñada para el concierto, generando un recorrido conceptual que invita a redescubrir obras consideradas fundamentales dentro del patrimonio cultural latinoamericano.

La propuesta busca ofrecer una nueva perspectiva sobre composiciones emblemáticas de artistas que dejaron una huella profunda en la música argentina. Desde la sensibilidad poética de Spinetta hasta la innovación permanente de Cerati, pasando por la impronta generacional de Charly García y la potencia compositiva de Fito Páez, el espectáculo reúne parte de un legado artístico que continúa vigente décadas después de su creación.

Formado en Rosario en 2012, Música para Volar se consolidó como uno de los proyectos más reconocidos del país dedicados a la reinterpretación del rock argentino desde una mirada sinfónica y conceptual. A lo largo de estos años, la agrupación desarrolló espectáculos dedicados a diferentes artistas y repertorios, combinando música en vivo con recursos audiovisuales y propuestas escénicas que amplían la experiencia del concierto tradicional.

La formación está integrada por José Matteucci, Alexis Thompson, Julieta Sciasci y Bruno Moreno. Durante su trayectoria, el grupo realizó giras por distintas ciudades de Argentina y varios países de Latinoamérica, convocando a miles de espectadores y alcanzando una amplia difusión a través de plataformas digitales, donde sus producciones audiovisuales acumulan millones de reproducciones.

La llegada de “Obras Cumbres del Rock Argentino” a Paraná representa una oportunidad para volver a escuchar canciones que forman parte de la memoria colectiva del país, pero desde una propuesta artística que combina la fuerza del rock con la riqueza tímbrica de una formación ampliada.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Gradatickets y en la boletería del Teatro 3 de Febrero, 3 y 6 cuotas sin interés con Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.