Dolor en la comunidad universitaria y cultural por la muerte de Félix Lenzi Colman

La comunidad de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) manifestó su pesar tras conocerse el fallecimiento de Félix Bernardo Lenzi Colman, estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social, trabajador de la cultura y participante activo de numerosos proyectos académicos, comunitarios y de extensión.

La institución expresó sus condolencias a familiares, amistades y a toda la comunidad educativa que compartía con él espacios de cursado y trabajo. Además, dispuso duelo institucional con continuidad de actividades.

Nacido en Gualeguay, Félix tenía 27 años y era técnico en Comunicación Social con Orientación en Imagen. Su recorrido dentro de la Facultad estuvo marcado por una intensa participación en distintos proyectos vinculados a la comunicación y la producción audiovisual.

Integró el equipo de investigación "Las revistas de Comunicación", fue becario en el Área Imagen del Centro de Producción en Comunicación y Educación (CePCE) y se desempeñaba como operador del programa "Al borde", que se emite a través del canal de streaming Aula A junto a estudiantes de las licenciaturas en Comunicación Social y Ciencias de la Educación.

Su compromiso también se extendía más allá de la universidad. Actualmente coordinaba el Taller de Cine Comunitario para adolescentes en la Biblioteca Popular Caminantes de Paraná y era becario de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. Quienes lo conocieron destacan su presencia constante en espacios culturales, colectivos y comunitarios de la región, donde participó de iniciativas vinculadas a la promoción de derechos y la construcción colectiva.

La noticia de su muerte generó una profunda conmoción entre compañeros, docentes, trabajadores universitarios, artistas y referentes culturales. Los mensajes de despedida comenzaron a multiplicarse en las redes sociales durante las últimas horas, recordándolo por su compromiso, su sensibilidad y su disposición para acompañar proyectos e iniciativas de distintos ámbitos.

En medio del dolor, también se produjo una muestra de solidaridad. A través de las redes se impulsó una campaña para colaborar con los gastos del sepelio y la respuesta fue inmediata: en pocas horas se logró reunir el dinero necesario. El gesto reflejó el cariño y el reconocimiento que Félix supo cosechar a lo largo de su paso por la universidad y por los numerosos espacios culturales y comunitarios que integró.

Su partida deja una huella profunda entre quienes compartieron con él el estudio, el trabajo y la construcción de proyectos colectivos.