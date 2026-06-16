Inicia una semana de paro docente nacional que impacta en la UNER

La semana de paro convocada por la Conadu Histórica tendrá impacto parcial en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Sitradu, uno de los dos sindicatos que representan a la docencia universitaria entrerriana, confirmó su adhesión. El otro gremio del sector, AGDU, resolvió suspender la medida en línea con la postura adoptada por Conadu, la federación a la que pertenece.

Las diferencias entre ambos gremios se explican por la postura adoptada por sus respectivas federaciones nacionales frente a la propuesta salarial del Gobierno. Mientras Conadu Histórica rechazó el ofrecimiento por considerarlo insuficiente y confirmó el paro a partir de este martes, Conadu resolvió aceptarlo como un primer avance en la negociación y dejó en suspenso las medidas de fuerza que había anunciado.

Desde Sitradu, la secretaria general Sofía Cáceres Sforza explicó que el plan de lucha no se limita al reclamo salarial. El gremio también exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una mayor asignación de recursos para las casas de estudio y garantías para la continuidad de las becas destinadas a los estudiantes.

En ese sentido, la dirigente afirmó que el conflicto en el sistema universitario sigue vigente y rechazó la idea de que el entendimiento alcanzado represente una solución integral. Consideró que el conflicto en las universidades continúa y sostuvo que se mantendrá el reclamo hasta que la normativa sea implementada en su totalidad.

La decisión de Conadu Histórica fue adoptada por su Congreso, que suscribió en disidencia el acta acordada entre el Gobierno nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras organizaciones docentes y nodocentes. El ofrecimiento oficial prevé una recomposición del 24,33% distribuida en dos tramos: un 21,33% sobre los salarios de junio, con incidencia en el aguinaldo, y un 3% adicional a liquidarse en octubre.

Como parte de las actividades previstas durante la semana de protesta, Sitradu convocó a una asamblea abierta para afiliados y no afiliados este martes 16 de junio a las 15 frente a la Casa de la UNER, donde se debatirá la continuidad del plan de acción.

Por su parte, AGDU informó que seguirá la definición adoptada por Conadu y puso en pausa las medidas de fuerza. A través de sus redes sociales, el sindicato señaló que el acuerdo alcanzado constituye “un piso conquistado gracias a la fuerza de cada docente” y anticipó que retomará el reclamo en septiembre, cuando se vuelva a reunir la mesa paritaria nacional.