Blanca Osuna cuestionó al Congreso del PJ entrerriano y reclamó una definición sobre Cristina Kirchner

Blanca Osuna cuestionó el desarrollo del Congreso Provincial del PJ y estimó que sus resoluciones no colaboran con la unidad.

La diputada nacional y congresal provincial del Partido Justicialista, Blanca Osuna, expresó fuertes cuestionamientos al desarrollo del Congreso Provincial del PJ realizado el pasado sábado 13 de junio, al considerar que las decisiones adoptadas y la dinámica del encuentro no contribuyeron a la unidad del peronismo entrerriano.

A través de un pronunciamiento público a través de sus redes sociales, Osuna señaló que uno de los aspectos más controvertidos de la jornada fue el tratamiento anticipado del informe del Tribunal de Disciplina, que según la convocatoria figuraba como el último punto del orden del día, pero finalmente fue abordado en primer término.

La legisladora manifestó su desacuerdo con las sanciones aplicadas a determinados afiliados y confirmó que votó en contra de la propuesta. Según sostuvo, el criterio utilizado resultó inconsistente, ya que algunas conductas que tuvieron consecuencias políticas de relevancia no fueron objeto de sanción.

En ese sentido, mencionó como ejemplos decisiones que, a su entender, facilitaron la aprobación de iniciativas impulsadas por el gobernador Rogelio Frigerio, entre ellas la reforma de la Obra Social de Entre Ríos (Oser), la denominada ley de Agrotóxicos y el incremento de la deuda provincial. “Nadie fundamentó esa doble vara. Llamativo y grave”, expresó.

Durante el Congreso, Osuna también manifestó su coincidencia con otros dirigentes respecto al rechazo de los proyectos de reforma política y reforma previsional promovidos por la administración provincial.

Otro de los planteos centrales realizados por la diputada fue la necesidad de que el Partido Justicialista de Entre Ríos adopte una posición pública frente a la situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“La conducción provincial del PJ debe expresarse ante la proscripción de Cristina y su ilegal e injusta detención”, sostuvo. En esa línea, cuestionó el silencio de sectores partidarios frente a la situación de quien definió como la máxima autoridad del Consejo Nacional del PJ y dos veces presidenta de la Nación.

Mi postura sobre el Congreso del sábado 13 de junio.



• En el Congreso del PJ se anticipó y apuró el tratamiento de la propuesta del Tribunal de Disciplina, que en la convocatoria era el último tema de la agenda y se trató en primer lugar. Sólo se seleccionaron sanciones para… pic.twitter.com/Ofu7edYCSz — Blanca Osuna (@BlancaOsunaOK) June 15, 2026

Para Osuna, la falta de pronunciamiento sobre este tema resulta funcional a quienes buscan “disciplinar a las fuerzas populares y debilitar la construcción de un Proyecto Nacional”.

Finalmente, la dirigente consideró que tanto la organización previa como el desarrollo del Congreso estuvieron lejos de fortalecer la cohesión interna del peronismo entrerriano.

“Creo que no aportó a la tan deseada unión del peronismo entrerriano”, afirmó, aunque ratificó su compromiso de seguir trabajando por la construcción de consensos. En ese marco, aseguró que continuará militando e impulsando “la unidad máxima posible” alrededor de propuestas que honren las históricas Tres Banderas del movimiento justicialista.