Los mercados celebran el acuerdo entre EEUU e Irán: suben las bolsas y cae el petróleo

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este martes, luego de las fuertes subas en el arranque de semana, tras el anuncio de un acuerdo entre EEUU e Irán. Como consecuencia, el petróleo también prolonga las bajas y regresa a niveles previos al inicio de la guerra en Medio Oriente.

EEUU e Irán se preparan para firmar formalmente su acuerdo de paz provisional en Suiza este viernes. Ambas partes se atribuyen la victoria, aunque que los operadores y transportistas de petróleo se muestran inseguros sobre la rapidez con que se reabrirá el estrecho de Ormuz.

El texto del llamado memorando de entendimiento —un documento de 14 puntos que debería dar lugar a una prórroga de dos meses del alto el fuego y al inicio de complejas negociaciones sobre el programa nuclear iraní— aún no se ha publicado.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — cae 2,75% hasta u$s80,8 el barril, su nivel más bajo desde la segunda semana de febrero. Mientras, el crudo estadounidense WTI retroceden 3%, hasta los u$s78,25 el barril. Por su parte, los rendimientos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — caen hasta 0,7%, publicó Ámbito.

Las claves en los mercados

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,07% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,30%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,07% al alza.

Nvidia, el fabricante de chips de IA más valioso del mundo, sorprendió a los inversores al recurrir a los mercados de bonos para obtener u$s25.000 millones.

La compañía afirmó que el efectivo se utilizaría para fines corporativos generales y que la venta de deuda tenía como objetivo establecer una referencia de liquidez para futuras emisiones. Las acciones de Nvidia registran una ligera caída en las operaciones previas a la apertura del mercado.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,68% y alcanza su máximo histórico. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,37% y el CAC francés acompaña con 0,63%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube apenas 0,55%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 1,11%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 0,11%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 2,70% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,97%.