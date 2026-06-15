La solidaridad en redes ayudó a Suma de Voluntades a recuperar parte del dinero transferido por error

Lo que parecía un problema difícil de resolver encontró una salida gracias a la intervención de cientos de personas que compartieron un pedido en redes sociales. La ONG Suma de Voluntades de Paraná informó que logró recuperar una parte importante del dinero que había sido transferido por equivocación a una cuenta bancaria de Tucumán.

Los fondos estaban destinados al pago del alquiler del espacio donde la institución desarrolla diariamente actividades de acompañamiento para niños, niñas y familias. Al advertir el error, desde la organización intentaron comunicarse con la persona que había recibido el dinero, pero no obtuvieron respuesta.

Frente a esa situación, decidieron hacer público el caso. A través de un video difundido en sus redes sociales, pidieron ayuda para que el mensaje llegara a la persona que figuraba como destinataria de la transferencia. También solicitaron colaboración para contactar a autoridades de San Miguel de Tucumán que pudieran facilitar un acercamiento con el vecino de esa localidad que recibió el dinero.

La publicación comenzó a circular rápidamente. Decenas de usuarios compartieron el contenido, comentaron y etiquetaron a funcionarios y organismos con la intención de colaborar. Entre ellos estuvo la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, a quien la organización agradeció especialmente por el acompañamiento brindado para avanzar en una solución.

Finalmente, el contacto pudo establecerse. Según informó Suma de Voluntades en sus redes sociales, la persona que recibió el dinero explicó que no podía devolver la totalidad de los fondos porque una parte había sido absorbida automáticamente por el sistema para cancelar una deuda crediticia pendiente. Sin embargo, se comprometió a reintegrar el resto del monto.

La novedad fue comunicada este fin de semana por la propia organización, que destacó el papel que tuvieron las redes sociales y la respuesta de la comunidad. "A veces, cuando parece que ya no hay nada por hacer, la fuerza de una comunidad demuestra lo contrario", señalaron.

Desde la institución agradecieron a quienes compartieron la publicación y ayudaron a difundir el pedido. "Esta experiencia nos recordó algo muy valioso: cuando una comunidad se moviliza, las posibilidades se multiplican", expresaron.

El caso tuvo un desenlace alentador y dejó en evidencia cómo una situación que parecía irreversible pudo encontrar una respuesta gracias a la participación de cientos de personas que decidieron involucrarse. En pocos días, un pedido de ayuda se transformó en una muestra concreta de solidaridad colectiva.