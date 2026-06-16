Rincón de Nogoyá se prepara para recibir la cuarta edición de la Fiesta del Locro y la Empanada

La localidad ubicada en el Departamento Victoria de la provincia de Entre Ríos llevará a cabo la cuarta edición de la Fiesta y Concurso del Locro y la Empanada este sábado 20 de junio en el predio situado sobre la Ruta Provincial Número 11, a la altura del Kilómetro 145. Las actividades se desarrollarán a partir de la mañana, comenzando con las instancias de competencia culinaria y extendiéndose hasta la noche con espectáculos musicales en vivo. El encuentro busca celebrar las raíces y tradiciones criollas, con especialidades de la gastronomía regional y la comercialización de emprendedores y artesanos.

El cronograma de la jornada iniciará a las 9 de la mañana con la apertura del concurso gastronómico, donde los cocineros inscriptos comenzarán la elaboración de sus platos para competir en dos categorías diferenciadas. Posteriormente, a partir de las 13, se habilitará la instancia de degustación para el público general que se acerque al predio.

Desde la organización establecieron incentivos económicos para los ganadores del certamen sean de $250.000 para el primer premio y de $200.000 para el segundo.

A partir de las 18 se dará inicio a las actividades de la gran peña folclórica. La grilla artística para esta edición contará además con la participación en el escenario de Los Sureños del Chamamé, Capelina, Hugo Nikel y su Conjunto, y Javier La Paz y su Conjunto. La propuesta musical contará con las actuaciones de las agrupaciones de corte tropical y popular Los Chiches de la Cumbia, Contracara, Los Romero y Compañía, y El Akorde Tropical.

La entrada será libre y gratuita.