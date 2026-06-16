Confirmaron el llamado a licitación para la reconstrucción integral de la Ruta 20

En un encuentro estratégico destinado a potenciar la conectividad del departamento Uruguay, se confirmó el próximo llamado a licitación para la reconstrucción integral de la Ruta Provincial 20, en el tramo que une las rutas 39 y 130. El anuncio fue el eje central de una reunión de trabajo realizada en Basavilbaso, donde confluyeron autoridades del gobierno provincial, legisladores, intendentes y presidentes comunales de la región.

El diputado Silvio Gallay, quien acompañó el encuentro, destacó el impacto de la medida que contará con financiamiento internacional: “Esta obra es sumamente importante ya que la Ruta 20 es estratégica para toda la región. Representa una vía fundamental de conectividad y desarrollo para toda la provincia”. Asimismo, Gallay subrayó el valor del trabajo articulado: “Seguimos trabajando en equipo, gestionando acciones que fortalezcan la integración y el crecimiento de nuestro territorio”.

Además de la reconstrucción de la Ruta 20, las autoridades repasaron otros proyectos viales prioritarios para el corto y mediano plazo como la ruta Provincial 39, ya que confirmaron que se proyecta el refuerzo de la carpeta asfáltica en el tramo que conecta Rosario del Tala con Basavilbaso.

En referencia a la seguridad vial e iluminación, se abordó de forma prioritaria la mejora en el cruce de las rutas 39 y 20 y los Accesos Oeste y el ingreso al Parque Termal.

El encuentro contó con la participación del presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob; el secretario de Coordinación General, Gonzalo Atencio; y el director de Vialidad Provincial, Exequiel Donda.

A nivel local, asistieron el intendente anfitrión, Hernán Besel, el jefe de la Zonal Uruguay de Vialidad, Juan Carlos Flejer, el intendente de Santa Anita, y los jefes comunales de Líbaros, Rocamora, Las Moscas y Villa San Marcial.⁣