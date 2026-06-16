Una obra sobre la ciencia recorrerá los escenarios de La Pampa, Santa Fe y Entre Ríos

El grupo teatral La Escalera, radicado en la ciudad de Puerto Madryn, lleva a cabo durante el mes de junio una gira nacional con su espectáculo titulado "Las soñadoras, otra historia de la ciencia", presentándose en un itinerario que abarca nueve localidades de las provincias de La Pampa, Santa Fe y Entre Ríos. En el marco de este recorrido, la compañía participará en la décima edición del Festival Nacional de Teatro y Ciencia, cuya sede principal será el Museo Puerto Ciencia de la ciudad de Paraná, sumando además extensiones y funciones en otras salas de la región. El proyecto contempla la realización de once funciones entre el 15 y el 28 de junio, con el objetivo de difundir un unipersonal que propone la reflexión sobre la memoria, el conocimiento y la historia de las vivencias reales de mujeres científicas.

La obra se estrenó originalmente en septiembre de 2023 y cuenta con la actuación de Maribel Bordenave bajo la dirección de Cristian Palacios, quien también elaboró la dramaturgia a partir del trabajo escénico de la propia actriz. La trama argumental hace foco en las historias de mujeres como Cecilia Belville, la muchacha sin nombre, Hedy Lamarr, Sophie Germain y Rosalind Franklin, cuyas vidasfueron tapadas por el mundo.

El personaje de Pierina se encarga de recuperar e investigar estos relatos uniendo historias que fueron olvidadas, robadas y quemadas. Para contener sus ecuaciones existenciales y contar los sucesos, el personaje toma diferentes soportes, como un proyector de diapositivas, un libro, papelitos barrilete, un paraguas y una muñeca.

La trayectoria previa del espectáculo incluye más de 190 funciones distribuidas en localidades de las provincias de Chubut, Santa Cruz, Córdoba, San Luis, Río Negro, Neuquén, La Pampa y Buenos Aires. Además, la producción formó parte de la programación de citas teatrales como el Festival Internacional de El Calafate, Bahía Teatro, Pirologías, Monólogos al Viento, Festivalito de la ATTP, Nevadas12, Labardarte y el Teatrazo, y en mayo de 2025 fue elegida para representar a la provincia de Chubut en la Fiesta Nacional de Teatro.

De acuerdo al cronograma, el itinerario de la gira comenzó el lunes 15 de junio en la sala de la ATTP en Santa Rosa, La Pampa, y continuará este miércoles 17 a las 20:30 en el Estudio Barnó de la ciudad de Santa Fe.

Las presentaciones en Entre Ríos iniciarán este viernes 19 de junio en el Museo Puerto Ciencia de Paraná con doble función a las 10 y a las 14:30 , seguidas por la extensión del festival el sábado 20 de junio a las 21 en el Teatro Abarajala de Viale y el domingo 21 de junio a las 20 en el Teatro Pueblo Viejo de Concordia.

Luego, la obra se trasladará a Sinergia Teatro de Gualeguaychú el miércoles 24 de junio con funciones a las 10 y 21, contando con el acompañamiento del Profesorado de Teatro de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Las presentaciones continuarán el viernes 26 de junio a las 21 en Liebre de Marzo de la localidad de Gualeguay.

Finalmente, el recorrido tendrá sus últimas funciones el sábado 27 de junio a las 20 en el Teatro de la Manzana en Rosario, Santa Fe, y el domingo 28 de junio a las 20 en la sala La Quimera Teatro de Intendente Alvear, La Pampa.

Para reservas, enviar un mensaje privado al Instagram @laescalera_teatro