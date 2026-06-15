Básquetbol: Paraná se consagró campeón provincial de infantiles en “La Histórica”

El representativo de la APB conquistó, de manera invicta, el título en Concepción del Uruguay.

El seleccionado de la Asociación Paranaense de Básquet (APB) se quedó con el título del Campeonato Entrerriano Masculino de la categoría Infantiles tras derrotar a su par de Gualeguaychú por 73 a 63 en la gran final disputada este domingo en Concepción del Uruguay.

El representativo capitalino coronó un excelente fin de semana de competencia y cerró de manera invicta su participación en el certamen. En el encuentro decisivo, logró imponer condiciones en los momentos claves para sacar diferencias ante un competitivo conjunto de Gualeguaychú, que también cumplió una destacada campaña y finalizó como subcampeón provincial.

En la Primera Fase, el elenco dirigido por Guido Tignani integró la Zona B y comenzó su camino con una contundente victoria frente a Colón por 109 a 39. Posteriormente, cerró la instancia de grupos con un triunfo por 88 a 45 ante Santa Elena, resultado que le permitió finalizar en el primer lugar de su grupo y acceder a las semifinales.

El camino del campeón incluyó una contundente victoria en semifinales frente a Concordia por 85 a 51, resultado que le permitió acceder a la definición por el título. Por su parte, Gualeguaychú había obtenido su lugar en la final luego de superar a Colón por 55 a 29.

Por su parte, la selección de Concordia se subió al podio tras superar a Colón por 57 a 53, mientras que Santa Elena ocupó el quinto puesto al vencer 65 a 52 al anfitrión Pancho Ramírez.

La jornada de cierre puso el broche de oro a una nueva edición del tradicional Campeonato Entrerriano de Selecciones, que reunió a los mejores talentos de la categoría Infantil de toda la provincia y volvió a ratificar la importancia del trabajo formativo que desarrollan las Asociaciones afiliadas a la Federación de Básquetbol de Entre Ríos.

Plantel campeón

Bruno Bertelotti (Ciclista)

Santiago Petrilli Lódolo (Ciclista)

Juan Meglio Mors (Recreativo)

Santino Livrizzi (Estudiantes)

Franco Zabena (Recreativo)

Fermín Neugebauer (Rowing)

Bautista Rufiner (Estudiantes)

Juan Pérez Mercader (Estudiantes)

Máximo Barzola (Ciclista)

Axel Clou Zárate (San Agustín)

Lucca Pomini Vicari (Talleres)

Felipe Bertone Vilche (Quique Club)

Dante Bruera (Talleres)

Lucas Thomás Vivas (Quique Club)

Cuerpo técnico

Guido Tignani (Entrenador)

Thomás Maidana (Asistente Técnico)

Augusto Piffiger (Preparador Físico)

Fuente: Prensa FBER