Concepción del Uruguay: trabajadores de Granja Tres Arroyos se manifiestan este martes

Los trabajadores de Granja Tres Arroyos resolvieron intensificar las medidas de protesta y convocaron a una movilización para este martes en Concepción del Uruguay en el Monumento a Urquiza a fin de visibilizar la falta de pagos adeudados y la reapertura de instalaciones.

La medida surgió luego de una reunión realizada este lunes frente a los portones de la planta. Allí, los empleados analizaron el escenario actual y debatieron las acciones a seguir para sostener el reclamo.

Según expresaron en un comunicado difundido, la convocatoria está abierta a todos los empleados de la empresa, independientemente del gremio al que pertenezcan. La intención es mostrar una postura unificada frente a la situación que atraviesa la firma y fortalecer el reclamo colectivo ante las autoridades y los responsables de la empresa.

Además de convocar a la movilización, los trabajadores solicitaron a las organizaciones sindicales con representación dentro de Granja Tres Arroyos que acompañen las medidas adoptadas.

En ese sentido, propusieron la realización de una Asamblea General conjunta para el próximo miércoles, con la participación de todos los sectores involucrados en el conflicto, indicó La Pirámide.

Los empleados consideran que la coordinación entre los distintos gremios resulta fundamental para fortalecer las negociaciones y lograr respuestas concretas ante la delicada situación que atraviesan. La propuesta apunta a consolidar una estrategia común que permita defender las fuentes laborales y exigir soluciones urgentes para los trabajadores afectados.