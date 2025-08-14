Comienza el Torneo Clausura de la Liga Regional de Tchoukball

Con una gran expectativa y las ilusiones renovadas, el domingo se pondrá en marcha el Torneo Clausura 2025 de la Liga Regional de Tchoukball, organizada por la Federación de Tchoukball Entrerriano (FTBE).

El inicio de la competencia se dará en Concordia bajo la organización de “Tchoukball Concordia”, con un total de nueve partidos en ambas ramas, que reunirán a equipos de las jurisdicciones de Chajarí, Concordia, Federal y Mocoretá, en las categorías Mayores Masculino y Femenino.

La acción se desarrollará en el gimnasio del Instituto Superior de las Especialidades de la Educación Física (ISEEF Concordia). El primer encuentro iniciará a las 8.30 y se estima que la actividad culminará alrededor de las 19.

La novedad será que Vélez de Chajarí presentará un representativo “B” en la rama Masculina, en una demostración del crecimiento y desarrollo de la disciplina en la localidad, y que además apuntala a otras jurisdicciones a sumar nuevos equipos en el futuro.