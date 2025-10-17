Karina y Rodrigo Tapari llegan a Paraná este sábado

Por primera vez, dos de las voces más populares de la cumbia argentina compartirán escenario en Paraná. Karina “La Princesita” y Rodrigo Tapari serán las figuras centrales de El Cumbiazo XL, que se realizará el sábado 18 de octubre en el Complejo El Castillo, ubicado sobre Avenida de las Américas 4.850.

La propuesta, que promete una noche de baile y clásicos del género, ya agotó los tickets de preventa, y pueden conseguirse en la plataforma Central Tickets, desde 23.000 pesos.

Con más de dos décadas de carrera, Karina se consolidó como una de las artistas más queridas del país, mientras que Tapari, exvocalista de Ráfaga y exitoso solista, sigue cautivando al público con su carisma y potente voz. La expectativa por verlos juntos por primera vez en la capital entrerriana marca un nuevo hito en la escena cumbiera nacional.