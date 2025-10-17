Fórmula 1: Colapinto finalizó 16º en la única práctica en Austin

Franco Colapinto concluyó 16to en la única práctica desarrollada este viernes por la Fórmula 1 en el circuito de Austin y pudo quedar por encima de su compañero Pierre Gasly, que fue 17mo. Lando Norris y su McLaren marcaron la referencia en el único entrenamiento de la Fórmula 1 en el Gran Premio de las Américas.

En la tanda libre que abrió la actividad, Norris clavó los relojes en 1:33.294 para quedarse con lo mejor y establecerse el registro inicial a vencer. El británico superó por 255 milésimas a Nico Hülkenberg y por 279 a Oscar Piastri, mientras que Fernando Alonso finalizó cuarto, a 345 y Max Verstappen cerró el top cinco, a 354.

Alex Albon alcanzó la sexta posición, George Russell terminó séptimo, Lewis Hamilton octavo, Isack Hadjar noveno y Oliver Bearman décimo. En tanto, Colapinto cronometró 1:34.653 en su último intento y culminó 16to, a 1s359 de Norris, aventajando por solo 12 milésimas a Gasly, quien concluyó 17mo.

La actividad de la Fórmula 1 en el Gran Premio de las Américas continúa con la clasificación para el Sprint del sábado.

Entrenamiento F1 GP de las Américas

1ro Lando Norris 1:33.924

2do Nico Hülkenberg +255

3ro Oscar Piastri +279

4to Fernando Alonso +345

5to Max Verstappen +354

6to Alex Albon +628

7mo George Russell +637

8vo Lewis Hamilton +671

9no Isack Hadjar +861

10mo Oliver Bearman +1s039

16to Franco Colapinto +1s359