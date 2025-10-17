Noche de tango y encuentro en el Mercado Sud, con “Milonga Orillera”

El tango, esa música argentina que abraza al mundo con su mezcla de melancolía y celebración, vuelve a sonar en Paraná con una propuesta que invita a recuperar el ritual del encuentro. Este sábado 18, desde las 21, se realizará la primera “Milonga Orillera” en Soberana Almacén, uno de los espacios más emblemáticos del Mercado Sud. La cita es en la esquina de calles Villaguay y Presidente Perón de la capital provincial.

La milonga, ese cruce entre música y danza que nació en las orillas de los puertos y se expandió como un símbolo popular, tendrá su nueva cita en la ciudad para celebrar el espíritu porteño y litoraleño del tango.

La noche contará con las voces de Inti Righelato y Damián Ortiz, acompañados por las guitarras de Flavio Valdez y Valentín Cosso. Además, habrá micrófono abierto para cantores y pista milonguera para bailarines, en una velada que promete abrazos, compás y emoción compartida.

La entrada será a la gorra, y como siempre, Soberana Almacén ofrecerá su cantina de cocina artesanal, vermutería y vinos para acompañar la experiencia.