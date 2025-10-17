Con suplentes, Racing venció a Aldosivi en el inicio de la fecha 13 del Clausura

Racing le ganó por la mínima expresión a Aldosivi de Mar del Plata en el Cilindro de Avellaneda en el comienzo de la 13ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Con este resultado, la Academia llegó a los 18 puntos y se metió dentro de los puestos de playoff de la Zona A; mientras que el Tiburón continúa último con solo 9 unidades.

En un encuentro en el que Gustavo Costas utilizó una formación con mayoría de suplentes debido al duelo de ida de las semifinales de Copa Libertadores ante Flamengo (miércoles 22 a las 21.30), el local utilizó la misma estrategia: atacar constantemente. La primera ocasión de peligro llegó a los 12 minutos con un remate de Luciano Vietto tras un saque lateral que tapó muy bien Jorge Carranza.

Unos minutos después, Aldosivi reaccionó con un disparo lejano de Natanael Guzmán que embolsó sin problemas Facundo Cambeses. De inmediato, los comandados por Guillermo Farré contragolpearon y estuvieron cerca de marcar, pero el exPatronato Justo Giani terminó mal la jugada al equivocar el pase.

Pasada la media hora de juego, el elenco de Avellaneda estuvo cerca de abrir el marcador de manera fortuita. Luego de un centro de Gastón Martirena desde la derecha, el defensor visitante, Yonathan Cabral, casi mete el balón en su propio arco. Poco tiempo después, el VAR solicitó la presencia del árbitro Sebastián Zunino por una posible mano de Fernando Román dentro del área de Aldosivi. El juez consideró que “el jugador número 28 realizó un movimiento adicional” con su brazo, según su explicación al estadio, y decidió sancionar penal favorable al local. El encargado de ejecutar la pena máxima fue Vietto, que desplegó toda su categoría para establecer el 1-0. El delantero fue al trote hacia la pelota y la picó para inflar la red.

En la última jugada del primer tiempo, los jugadores de Aldosivi protestaron una acción similar a la que Zunino sancionó el penal para Racing luego de que la pelota impactara en el codo de Marcos Di Césare tras un centro de Guzmán, pero el VAR, a cargo de Diego Ceballos, no llamó al árbitro para revisar la acción y dejó seguir el juego.

En el arranque del complemento, Racing se mostró dominador del trámite. Incluso, a los 10 minutos, Vietto estuvo cerca de ampliar la ventaja cuando remató de primera un centro rasante de Martirena, pero el balón se fue apenas desviado.

Sin embargo, el conjunto marplatense respondió. Tobías Cervera conectó con su cabeza en envío aéreo y exigió a Cambeses, que se estiró y mandó la pelota al tiro de esquina con una volada espectacular. En la réplica, Adrián Balboa (otro exPatronato) quedó mano a mano con Carranza, lo eludió, pero cuando remató lo hizo desviado y se perdió el 2-0.

Finalmente, pese a los intentos de la visita por igualar el marcador, no hubo más emociones en la noche y los de Avellaneda se quedaron con tres puntos fundamentales para el torneo, consigna Infobae.

En cuanto a la Tabla Anual, los dirigidos por Gustavo Costas llegaron a 46 puntos y se afianzaron dentro de los clasificados a la Copa Sudamericana. El conjunto marplatense, por su parte, suma 24 y estaría descendiendo por esa vía.

El próximo compromiso para Racing será uno internacional: jugará el encuentro de ida de las semifinales de la Copa Libertadores, el miércoles frente al Flamengo en el Maracaná. Aldosivi, por su parte, disputará un duelo ante Independiente Rivadavia por el certamen local.