Rocamora suma amistosos rumbo a la Liga Argentina de Básquetbol

El Rojo se prepara para la próxima temporada de la segunda categoría del básquetbol nacional.

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay suma amistosos de cara a la próxima edición de la Liga Argentina de Básquetbol. El equipo dirigido por Cristhian Domínguez enfrentó el pasado lunes a La Unión de Colón y perdió por 76 a 64, como visitante, en el estadio Carlos José Delasoie.

La primera parte fue muy favorable al local (44-24) en tanto que en el segundo tiempo hubo una importante mejora que llevó a ganar los parciales 14-21 y 18-19. La revancha de este juego ya se programó para el domingo 26 de este mes, desde las 21, en el estadio Julio César Paccagnella.

Este viernes continuarán los compromisos para el Rojo ya que debutará ante Provincial en la Copa Royaltech en el Rosario Arena Sports. El encuentro está previsto para las 21.30, pero previamente jugaban Deportivo Norte de Amstrong y Santa Paula de Gálvez.

El cuerpo técnico que encabeza Domínguez dispuso una lista de 14 jugadores para este evento: Tomás Jurgensen, Pascual Santini y Tomás Losada (bases); Agustín Cavallín, Franco Ferreyra Bonnin y Valentino Biagi (escoltas); Agustín Carnovale, Lucas Maldonado, Agustín Sarjanovich y Kevin Herrera Notari (aleros); Franco Maeso, Valentino Occhi, Maximiliado Acevedo y Bautista Mangioni (internos).