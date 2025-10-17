Franco Colapinto se ubicó 17° en la clasificación del Sprint de la Fórmula 1 en Austin

Franco Colapinto no pudo concretar su objetivo con el Alpine F1 Team de superar el primer corte clasificatorio correspondiente a la carrera Sprint que se realizará este sábado en el marco del Gran Premio de Estados Unidos. Con el Alpine A525, el piloto argentino quedó ubicado en la tabla de tiempos en el 17° puesto, tras cronometrar 1m35s246 en el último de los cinco giros que pudo completar en la pista del Circuito de las Américas, de 5.513 metros.

La combinación del calor (33°C de temperatura ambiente) y el viento pudo haber influido en la prestación del coche del piloto argentino, como le ocurrió a los restantes pilotos, cuando transitaba el escenario texano de Austin, en donde si bien giró utilizando neumáticos de compuesto medio no le alcanzó para seguir en las siguientes sesiones cronometradas.

En tanto, su compañero Pierre Gasly pudo continuar al segundo corte clasificatorio ubicarse 12°, con un tiempo de 1m34s258.

Verstappen consiguió su décima pole en Sprint

Acostumbrado a sorprender y cerrar las tandas cronometradas, Max Verstappen logró el mejor tiempo de la sesión clasificatoria con el Red Bull, tras marcar 1m32s143 (215,391 Km/h.) y con ello relegar -otra vez- a los McLaren de Lando Norris (su escolta a 71/1000) y Oscar Piastri (a 0s380) al cruzar por última vez el control y recibir la bandera de cuadros que clausuró la actividad del primer día del GP americano.

Además, el neerlandés hizo el nuevo récord del trazado, mejorando en 157 milésimas el tiempo de Norris que registró en 2024.

Ratificando el notable andar de su Sauber, el alemán Nico Hülkenberg fue el cuarto (a 0s502), superando al Mercedes de George Russell (a 0s745); luego se alinearon el Aston Martin de Fernando Alonso (a 0s767), el Williams de Carlos Sainz (a 0s768), la Ferrari de Lewis Hamilton (a 0s892), el Williams de Alex Albon (a 0s956) y la SF25 de Charles Leclerc (a 0s961).

La sesión tuvo reclamos de varios pilotos con la estrategia de los equipos, y que les impidió salir con el tiempo necesario para marcar el tiempo, entre ellos Yuki Tsunoda (Red Bull) y Gabriel Bortoleto (Sauber), quienes regresaron molestos a boxes, consigna Campeones.