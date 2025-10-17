Juventud Unida dio a conocer sus refuerzos para el Torneo Regional Federal Amateur

El Decano debutará el domingo ante Parque Sur desde las 19 por la Zona 3 de la Región Litoral Sur.

En la antesala de su debut en el Torneo Federal Regional Amateur, Juventud Unida de Gualeguaychú dio a conocer los refuerzos que defenderán sus colores desde este domingo en la Zona 3 de la Región Litoral Sur. El conjunto Decano se presentará ante Parque Sur de Concepción del Uruguay, desde las 19, con arbitraje de Víctor Mora (Concordia).

Para esta competencia, el Decano sumó a Federico López, Maximiliano Solari, Jerónimo Ávalos, Matías Labaroni, Laureano Doello, Rodrigo Giménez, Luciano Pizzarro, Facundo Britos, Joaquin Acevedo, Santino Valentini, Aramis Serafini y Agustín Benedetti.

El equipo dirigido por Miguel Fullana integrará la Zona junto al mencionado Parque Sur, Club Atlético Villa Elisa y Unión y Fraternidad (San Salvador).

Los refuerzos, al detalle:

Federico López, lateral de 36 años, proveniente del Club Atlético Güemes de Santiago del Estero, tuvo su paso por equipos como Chaco For Ever, Boca Unidos, Estudiantes de Río Cuarto, jugó en Juventud en la Temporada 14/15

Maximiliano Solari, delantero de 23 años, proveniente de Deportivo Maipu, tuvo su paso por Defensa y Justicia y Boca Unidos

Jerónimo Avalos, central de 21 años, proveniente del Club Atenas de Uruguay, tuvo su paso por Argentinos Juniors.

Matías Labaroni, central de 22 años, proveniente de Santamarina, hizo inferiores y reserva en Sarmiento de Junin

Laureano Doello, delantero de 25 años, proveniente de Ben Hur, realizó inferiores en nuestro club, tuvo paso por Villa Dálmine, Cipolleti y Central Norte.

Rodrigo Giménez, lateral de 24 años, proveniente de Sarmiento de Chaco, hizo inferiores en nuestro club y tuvo paso por Independiente de Chivilcoy.

Luciano Pizzarro, volante de 28 años, proveniente de San Martín de Mendoza, tuvo su paso por Godoy Cruz, Agropecuario y Güemes.

Facundo Britos, volante de 29 años, un conocido del Club, viene de disputar el Federal A con Sportivo Las Parejas, con su paso por Juventud en la última edición del Torneo Regional Amateur.

Joaquin Acevedo, volante de 24 años, proviene de Boca Unidos, tuvo su paso por Villa Dálmine y San Martín de San Juan.

Santino Valentini, delantero de 22 años, proveniente del club italiano Sant'Agata Di Militello, tuvo su paso por Gimnasia y Esgrima de La Plata, Deportivo Colon, y Club Sport Herediano de Costa Rica.

Aramis Serafini, volante de 23 años, proveniente del Club Social y Deportivo Yupanqui, tuvo su pase por Gimnasia de Concepción del Uruguay y Recreativo San Jorge.

Agustín Benedetti, delantero de 28 años, proveniente de Central Larroque tuvo su paso por las inferiores del Club.