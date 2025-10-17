Con Santini, Malimberni y Mendoza, Atlético Paraná llegó a los 13 refuerzos

Atlético Paraná anunció este viernes la llegada de tres nuevas incorporaciones para la próxima edición del Torneo Regional Federal Amateur. Se trata de Matías Santini, Sebastián Malimberni y Nicolás Mendoza, quienes cerrarían filas en cuanto a los refuerzos para el equipo que dirige Mauricio Chiementín.

“Matías Santini, Sebastián Malimberni y Nicolas Mendoza, se suman para terminar de reforzar el plantel Decano”, informaron desde las cuentas oficiales en las redes sociales Instagram y Facebook del Decano.

Cabe destacar que Santini es un viejo conocido de Chiementín, ya que viene de Colón de San Justo. Por su parte, Malimberni viene de jugar en Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay tras integrar el plantel de Patronato en la Primera Nacional 2024. Por su parte, Mendoza regresa al Gato.

Con estas tres incorporaciones, ya son 13 las caras nuevas del Rojiblanco. Antes llegaron: el arquero Iván Gorosito; los defensores Agustín Albano, Mateo Alberca y Tomás Roullier; los mediocampistas Nicolás Naz, Santiago Lebus, Exequiel Gómez y Lucas Comachi; y los delanteros Martín Comachi y Agustín García.

Cabe destacar que Atlético Paraná no jugará en la primera fecha (quedará libre) y debutará en la segunda jornada de la Zona 2 Región Litoral Sur ante Atlético María Grande, el domingo 2 de noviembre, en el estadio Pedro Mutio.