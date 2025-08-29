Barracas Central se lo dio vuelta a Newell’s y quedó como líder de la Zona A

Barracas Central derrotó a Newell’s Old Boys de Rosario, como visitante, y además de complicar al equipo Leproso, se convirtió en el líder de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Fue 2-1 en el Coloso Marcelo Bielsa y en el comienzo de la séptima fecha.

Los primeros minutos de juego se desarrollaron con una notable paridad en el campo de juego. Ninguno de los dos equipos podía imponer condiciones y la pelota se peleaba en la mitad de la cancha. En medio de este panorama, Rodrigo Insúa comandó la primera aproximación del Guapo con un remate de media distancia.

El punto de inflexión llegó a los 19 minutos del primer tiempo. A partir de un preciso centro de Éver Banega, Carlos Cocoliso González conectó un potente cabezazo para vencer la resistencia de Marcos Ledesma y abrir el marcador. Más allá de que la Lepra se adelantó en el marcador, no pudo imponer las condiciones y el duelo siguió con un panorama parejo.

En este contexto, Insúa volvió a complicar a Newell’s con un fuerte remate desde afuera del área, que obligó a una notable intervención del arquero Juan Espínola. Sin embargo, el elenco de Cristian Ogro Fabbiani tuvo la chance de aumentar la ventaja: Cocoliso González volvió a ganar de cabeza en el área rival, pero Yonatthan Rak despejó el balón en la línea.

Cuando el elenco rosarino se encaminaba a irse al entretiempo arriba en el resultado, Barracas Central llegó a la igualdad en el tiempo de descuento. Facundo Bruera se encontró con un rebote en la media luna del área y sacó un remate que tuvo un desvío clave en Fabián Noguera para estampar el 1-1.

El Guapo concretó la remontada a los 13 minutos de la segunda parte tras una polémica decisión de Hernán Mastrángelo. El árbitro fue llamado desde el VAR, a cargo de Pablo Dóvalo, para revisar una mano de Luca Sosa en el área. A pesar de que el brazo parecía estar en una posición natural, el juez observó que la mano buscó a la pelota, cobró penal e Iván Tapia lo cambió por gol.

De esta manera, el equipo dirigido por Cristian Fabbiani profundizó su mal momento después de un arranque prometedor. Luego de la victoria inicial, Newell’s no volvió a sumar de a tres. A partir de allí, acumuló una derrota contra Banfield, empates ante Aldosivi, Central Córdoba y Defensa y Justicia, y la caída reciente ante Rosario Central, marcada por el golazo de Ángel Di María. Tendrá dos semanas para trabajar en busca de la recuperación el viernes 12 desde las 21.15 ante Atlético Tucumán en Rosario.

Por otro lado, Barracas Central consolidó su gran presente bajo la conducción de Ruben Darío Insua. El Guapo desplazó a Estudiantes (12) en la cima de la Zona A, acumula 14 puntos y quedó en la quinta colocación de la Tabla Anual, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2025, consigna Infobae.