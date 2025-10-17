Un hombre fue detenido en Paraná tras atacar a su pareja e intentar prender fuego su ropa

Un episodio de violencia de género ocurrió en la mañana de este viernes en el barrio Paraná V. Según se informó, el incidente se produjo cuando una mujer pidió auxilio tras haber sido agredida por su pareja, quien además intentó prender fuego su ropa dentro de la vivienda.

Personal de la comisaría jurisdiccional acudió al domicilio tras recibir un llamado de emergencia. Al llegar, los efectivos, la víctima logró salir y relató que había sido golpeada y amenazada por su pareja, quien había intentado incendiar su ropa.

Los uniformados intentaron dialogar con el agresor, pero este reaccionó con violencia. Según fuentes policiales, “empujó a los funcionarios e intentó resistirse al procedimiento”, lo que motivó su inmediata aprehensión.

La mujer, en estado de shock, fue atendida en el lugar y posteriormente trasladada por una ambulancia al hospital más cercano debido a un cuadro de intoxicación.

El fiscal en turno fue notificado del hecho y dispuso la detención del hombre por el delito de violencia de género. El detenido quedó alojado en la dependencia policial a disposición de la Justicia, mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.