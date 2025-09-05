Más de 100 entrerrianos dirán presente en los Juegos Argentinos Deportivos de Alto Rendimiento

Una nutrida delegación entrerriana participará de la cita en Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Entre Ríos tendrá una destacada cantidad de atletas en la primera edición de los Juegos Argentinos Deportivos de Alto Rendimiento (JADAR), a disputarse del 9 al 14 de septiembre: 107 deportistas de la provincia competirán en distintas disciplinas. La lista, a la que accedió ANÁLISIS, cuenta con representantes tanto en deportes convencionales como adaptados.

El ciclismo será la disciplina con mayor representación, con 15 atletas en pista y ruta. Le siguen el vóleibol, que aportará 12 jugadores y jugadoras, y el canotaje, con 9 competidores. El triatlón y la lucha olímpica también tendrán una fuerte presencia, con 8 representantes cada uno.

Otras disciplinas con participación entrerriana serán: atletismo (6), boxeo (3), levantamiento de pesas (3), taekwondo (7), remo (5), pelota (4), vóley playa (4), judo (3), karate (2), bádminton (2), tiro con arco (2), ajedrez (2), ecuestre (2) y tenis de mesa (1).

Además, Entre Ríos contará con una importante delegación en deportes adaptados, que incluirá representantes en para atletismo (3), para ciclismo (3), para canotaje (1), para powerlifting (1) y para taekwondo (1).

En total, serán 107 deportistas entrerrianos los que vestirán los colores de la provincia, reafirmando el protagonismo regional en el deporte argentino de alto rendimiento.

La delegación no solo representa una cifra significativa, sino también la diversidad deportiva de Entre Ríos, que estará presente en 25 disciplinas distintas. Desde el atletismo hasta los deportes náuticos, pasando por las artes marciales y el ajedrez, la provincia se prepara para mostrar su talento y competitividad en una de las competencias más relevantes del calendario nacional.

La lista completa de la delegación entrerriana:

Atletismo (6)

Sergio Pandiani

Carmela Cocco

Juan Manuel Charadia

Uriel Ayrton Britos

Sebastián Tommasi

Victoria Zanolli

Bádminton (2)

Abril Maili

Joaquín Espinosa Ale

Boxeo (3)

Ayrton Araujo

Sofía Palacio

Alan Godoy

Ciclismo (15)

Ingrid Janet Schenfeld

Maximiliano Facundo Romanutti

Daniel Guillermo Ríos

Milagros Johana Sanabria

Agostina Nerea Fagnani

Nidia Rocío Leyes

Luciana Romina Pretti

Natalia Mariela Juricich

Gisela Catalina Banegas

Exequiel David

Lautaro Contini

Maximiliano José Buenar

María Claudia Micceli

Marian Soledad Magallan

Alan Abdón Ovando

Judo (3)

Roque Isaías Barrios

María Barrios

Roxana Vega

Karate (2)

Dylan Ariel Balcaza

Camila Sofía Godoy

Levantamiento de pesas (3)

Juan Pablo Capovilla Otranto

Rocío Belén Estéche

Luciana Ailén Chiappella

Lucha olímpica (8)

Franco Gabriel Chialanza

Franco Lescano

Nicolás Vitasse

Jesús Roberto Lubo

Martín Omar Paz

Sofía Valentina Silva

Abril Zapata

Néstor Medina

Taekwondo (7)

Brenda Ruiz Díaz

Micaela Cuevas

Johanna Escudero

Sabrina Silvia Rodríguez

Aldana Belén García

Nehemías Frías

Máximo Lafrattti

Tenis de mesa (1)

Agustín Asmu

Tiro con arco (2)

Sergio Arnaldo Mascheni

Nelson Fabio Salinas

Triatlón (8)

Juan Hipólito Stiechr

Federico Ruiz Patat

Agustín Wendler Kossmann

Máximo Bautista Andino

María Victoria Rivero

Guadalupe Quintana

Yamila Susana Alarcón

Luca Castella

Vóley playa (4)

Juana Jacob

Micaela Blanc

Giovani Lovera

Ramiro Schonfeld

Ajedrez (2)

Adiano Gaspar De Lima Salguero

Evelyn Ulrich Kappes

Ecuestre (2)

Joaquín Gonzalo Albisu

Federico Tonelli

Para atletismo (3)

Brisa Roldán

Sofía Casse

Rosario Trinidad Coppola Molina

Para ciclismo (3)

Rodrigo Fernando López

Maximiliano Ramón Gómez

Daniel Omar Juárez

Para powerlifting (1)

Martín Alejandro Milessi

Para taekwondo (1)

Miguel Galeano

Vóleibol (12)

Sofía Bessone

Valentina Cian

Lucía Schegtel

Luciana Erbes

Naiara Baranovic

Maite Girard

Eugenio Martínez

Camila Pérez

Juliana Lguizamón

Emilia Bernachea

Kiara Contini

Catalina Taravini

Remo (5)

Caetano Ivar Merlo

Emiliano Oscar Calderón

Hipólito Brasesco

Luciano Moreyra

Lisa Farías

Canotaje (9)

María Magdalena Garro

Baltazar Itria

Bautista Itria

Julián Caino

Priscila Antonella Vukonich

Micaela Paola Maslein

Zoe Selene Itria

José Luis Rougier

Roberto Carlos Palacios

Para canotaje (1)

Marcos Alejandro Domínguez

Pelota (4)

Alma Ernestina Lardit

Melina Anabel Spahn

David Emiliano Reynoso

Santiago Markel Reh