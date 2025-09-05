Más de 100 entrerrianos dirán presente en los Juegos Argentinos Deportivos de Alto Rendimiento

Una nutrida delegación entrerriana participará de la cita en Rosario, Santa Fe y Rafaela.
Entre Ríos tendrá una destacada cantidad de atletas en la primera edición de los Juegos Argentinos Deportivos de Alto Rendimiento (JADAR), a disputarse del 9 al 14 de septiembre: 107 deportistas de la provincia competirán en distintas disciplinas. La lista, a la que accedió ANÁLISIS, cuenta con representantes tanto en deportes convencionales como adaptados.
El ciclismo será la disciplina con mayor representación, con 15 atletas en pista y ruta. Le siguen el vóleibol, que aportará 12 jugadores y jugadoras, y el canotaje, con 9 competidores. El triatlón y la lucha olímpica también tendrán una fuerte presencia, con 8 representantes cada uno.
Otras disciplinas con participación entrerriana serán: atletismo (6), boxeo (3), levantamiento de pesas (3), taekwondo (7), remo (5), pelota (4), vóley playa (4), judo (3), karate (2), bádminton (2), tiro con arco (2), ajedrez (2), ecuestre (2) y tenis de mesa (1).
Además, Entre Ríos contará con una importante delegación en deportes adaptados, que incluirá representantes en para atletismo (3), para ciclismo (3), para canotaje (1), para powerlifting (1) y para taekwondo (1).
En total, serán 107 deportistas entrerrianos los que vestirán los colores de la provincia, reafirmando el protagonismo regional en el deporte argentino de alto rendimiento.
La delegación no solo representa una cifra significativa, sino también la diversidad deportiva de Entre Ríos, que estará presente en 25 disciplinas distintas. Desde el atletismo hasta los deportes náuticos, pasando por las artes marciales y el ajedrez, la provincia se prepara para mostrar su talento y competitividad en una de las competencias más relevantes del calendario nacional.
La lista completa de la delegación entrerriana:
Atletismo (6)
Sergio Pandiani
Carmela Cocco
Juan Manuel Charadia
Uriel Ayrton Britos
Sebastián Tommasi
Victoria Zanolli
Bádminton (2)
Abril Maili
Joaquín Espinosa Ale
Boxeo (3)
Ayrton Araujo
Sofía Palacio
Alan Godoy
Ciclismo (15)
Ingrid Janet Schenfeld
Maximiliano Facundo Romanutti
Daniel Guillermo Ríos
Milagros Johana Sanabria
Agostina Nerea Fagnani
Nidia Rocío Leyes
Luciana Romina Pretti
Natalia Mariela Juricich
Gisela Catalina Banegas
Exequiel David
Lautaro Contini
Maximiliano José Buenar
María Claudia Micceli
Marian Soledad Magallan
Alan Abdón Ovando
Judo (3)
Roque Isaías Barrios
María Barrios
Roxana Vega
Karate (2)
Dylan Ariel Balcaza
Camila Sofía Godoy
Levantamiento de pesas (3)
Juan Pablo Capovilla Otranto
Rocío Belén Estéche
Luciana Ailén Chiappella
Lucha olímpica (8)
Franco Gabriel Chialanza
Franco Lescano
Nicolás Vitasse
Jesús Roberto Lubo
Martín Omar Paz
Sofía Valentina Silva
Abril Zapata
Néstor Medina
Taekwondo (7)
Brenda Ruiz Díaz
Micaela Cuevas
Johanna Escudero
Sabrina Silvia Rodríguez
Aldana Belén García
Nehemías Frías
Máximo Lafrattti
Tenis de mesa (1)
Agustín Asmu
Tiro con arco (2)
Sergio Arnaldo Mascheni
Nelson Fabio Salinas
Triatlón (8)
Juan Hipólito Stiechr
Federico Ruiz Patat
Agustín Wendler Kossmann
Máximo Bautista Andino
María Victoria Rivero
Guadalupe Quintana
Yamila Susana Alarcón
Luca Castella
Vóley playa (4)
Juana Jacob
Micaela Blanc
Giovani Lovera
Ramiro Schonfeld
Ajedrez (2)
Adiano Gaspar De Lima Salguero
Evelyn Ulrich Kappes
Ecuestre (2)
Joaquín Gonzalo Albisu
Federico Tonelli
Para atletismo (3)
Brisa Roldán
Sofía Casse
Rosario Trinidad Coppola Molina
Para ciclismo (3)
Rodrigo Fernando López
Maximiliano Ramón Gómez
Daniel Omar Juárez
Para powerlifting (1)
Martín Alejandro Milessi
Para taekwondo (1)
Miguel Galeano
Vóleibol (12)
Sofía Bessone
Valentina Cian
Lucía Schegtel
Luciana Erbes
Naiara Baranovic
Maite Girard
Eugenio Martínez
Camila Pérez
Juliana Lguizamón
Emilia Bernachea
Kiara Contini
Catalina Taravini
Remo (5)
Caetano Ivar Merlo
Emiliano Oscar Calderón
Hipólito Brasesco
Luciano Moreyra
Lisa Farías
Canotaje (9)
María Magdalena Garro
Baltazar Itria
Bautista Itria
Julián Caino
Priscila Antonella Vukonich
Micaela Paola Maslein
Zoe Selene Itria
José Luis Rougier
Roberto Carlos Palacios
Para canotaje (1)
Marcos Alejandro Domínguez
Pelota (4)
Alma Ernestina Lardit
Melina Anabel Spahn
David Emiliano Reynoso
Santiago Markel Reh