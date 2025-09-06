Gustavo Fernández perdió la final del Abierto de Estados Unidos adaptado

Este sábado fue un día especial para el tenis argentino en el Abierto de los Estados Unidos. Horacio Zeballos y Gustavo Fernández llegaron a las finales de los torneos de dobles y adaptado, respectivamente.

En el caso de Gustavo Fernández, le tocó afrontar su segunda final del fin de semana luego de consagrarse en el torneo de dobles. Curiosamente, la definición fue ante su compañero de dupla, Tokito Oda, que es además el mejor del ranking mundial.

El primer preclasificado del torneo se impuso sin mayores sobresaltos durante el primer set, en el que ganó por 6/2. Sin embargo, el cordobés reaccionó y en el segundo cuarto fue él quien ganó por 6/3 para estirar el partido a un tercer set.

En el último set del partido el nivel fue muy parejo. Aunque el argentino lo llevó al súper tie-break, no pudo quedarse con la victoria. Fue 7/6 y 13/11 en favor del joven japonés, que se quedó con el último Grand Slam del año.

Esta es la segunda derrota para el Lobito en la final del US Open, el único Grand Slam que le falta por ganar en su más que exitosa carrera.

El camino de Fernández

-Primera ronda:

7/6 (4) y 6/2 vs. Stephane Houdet.



-Cuartos de final:

6/1 y 6/2 vs. Ruben Spaargaren.



-Semifinales:

6/7 (4), 6/1 y 7/5 vs. Alfie Hewett.



-Final:

2/6, 6/3 y 6/7 (11-13) vs. Tokito Oda.