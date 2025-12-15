Cristhian Gómez: “El árbitro tenía la garantía de la Policía, pero ellos decidieron no jugar”

El presidente de Juventud Unida, Cristhian Gómez, se refirió a los incidentes registrados en la previa del partido revancha ante Lanús de Concepción del Uruguay, por los octavos de final del Torneo Regional Federal Amateur. Esa batahola previa derivó en la suspensión del encuentro por la no presentación del equipo visitante.

En diálogo con Ahora El Día, el dirigente expresó su pesar por lo ocurrido y aseguró que la situación “duele” a toda la institución. “Con tristeza, porque estas cosas son feas, dañan al fútbol. Uno trabaja todo el año para poder afrontar un torneo nacional, con lo costoso que es. Los chicos se preparan, la institución empuja y que pasen estas cosas nos duelen”, manifestó.

Más adelante, Gómez explicó que al arribar al estadio se encontró con daños materiales, aunque remarcó que el partido no se disputó por decisión del conjunto visitante. “Cuando llegué vi la secretaría destrozada. El árbitro tenía la garantía de la Policía para que se desarrolle el partido y ellos decidieron no jugar”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que así quedó reflejado en el informe arbitral. “El árbitro, en el acta, dice que tenía la garantía de la Policía para que se haga el partido, pero ellos decidieron que no. Tengo entendido que se fueron al micro, hicieron la exposición en la comisaría y regresaron a Concepción del Uruguay”, detalló.

Al hacer referencia al encuentro de ida, disputado en Concepción del Uruguay, Gómez relativizó cualquier antecedente que pudiera justificar lo sucedido. “Allá no pasó nada. Fue un partido fuerte, donde nos pegaron mucho, pero quedó todo en la cancha y no sucedió nada”, afirmó.

Respecto a los destrozos denunciados dentro del predio, el presidente de Juventud fue contundente. “Nos rompieron los vidrios de la secretaría. Por suerte no había nadie lastimado, porque estaban las chicas de prensa trabajando y demás colaboradores. Gracias a Dios no pasó más que una rotura de vidrio”, indicó, y agregó: “Fueron los jugadores de Lanús, el delegado, el técnico, estaban todos sacados”.

Además, Gómez mencionó antecedentes del club visitante en su liga de origen. “Ellos ya vienen con antecedentes. En la cancha de Gimnasia contra Almagro terminó en una batalla campal. Me parece que no es por ahí, que se están equivocando y que hay que trabajar en mejorar lo deportivo, porque esta manera es lo que le hace mal al fútbol”, remarcó.

Sobre los pasos a seguir, explicó que ahora todo quedará en manos de los organismos competentes. “El acta va al Consejo Federal, seguramente nos van a notificar y nosotros haremos el descargo con las pruebas y los videos que vayamos recolectando de todo lo sucedido”, señaló.

Por último, expresó que no habló con el presidente de Lanús y descartó responsabilidades de Juventud. “No hablamos. Entré, firmé el acta junto a nuestro abogado, pusimos a disposición el médico para constatar las supuestas lesiones, pero no se quisieron presentar ni mostrar nada y se fueron a hacer la denuncia. Todo eso quedó constatado en el acta”, concluyó. “Las condiciones estaban dadas para jugar y ellos no quisieron. Ahora vamos a esperar la resolución del Consejo”.