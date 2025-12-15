Entre Ríos Medita: un encuentro abierto por el bienestar individual y colectivo

La provincia será sede este 21 de diciembre de un evento por el Día Mundial de la Meditación, que se celebra por primera vez en la Argentina. Entre Ríos Medita, pondrá a disposición de la comunidad herramientas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas y de sus entornos familiares y sociales, promoviendo el bienestar individual, vincular y colectivo.

El evento por el Día Mundial de la Meditación, tendrá lugar en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, el domingo 21 de diciembre de 15.30 a 21.30, será con entrada libre y gratuita. A modo organizativo se recomienda realizar previamente la inscripción aquí.

La iniciativa cuenta con el apoyo del gobierno provincial, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Fundación Iapser.

En la sala de conferencias habrá paneles que estarán centrados en autismo, neurodiversidades, discapacidad, depresión, adicciones y educación. También habrá actividades en los domos de experiencias inmersivas y un espacio de galería y arte en movimiento.

El encuentro contará con la participación de destacados referentes de los ámbitos de la salud, la educación y el arte, a nivel local, regional, nacional e internacional, comprometidos con el desarrollo humano y la cultura de la paz.

Asimismo, estarán presentes las principales Escuelas de Meditación y Yoga de la Argentina, junto con instituciones claves de la sociedad civil, vinculadas a la integración comunitaria y la construcción de comunidad.

Con el objetivo de concientizar a la población sobre la meditación y sus beneficios, la Asamblea General de las Naciones Unidas para el Desarrollo (ONU) proclamó el 21 de diciembre como el Día Mundial de la Meditación, recordando el derecho de toda persona al disfrute de una salud física, mental y emocional armónica.

