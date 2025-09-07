Gimnasia juega una nueva final en el Federal A

El "Lobo" viene de jugar su mejor partido en el torneo y espera repetir este domingo.

Este domingo desde las 16, Gimnasia de Concepción del Uruguay recibirá a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. Será en el estadio Manuel y Ramón Núñez, en el marco de la octava y penúltima fecha de la Fase Reválida en la Zona B.

El árbitro del encuentro será Marcos Liuzzi, acompañado por Martín Nardelli y Patricio Destéfano como jueces asistentes. El cuarto árbitro será Santiago Schmoll.

El conjunto dirigido por Ángel Gómez se encuentra en la octava colocación de la Zona B en la Reválida con 8 puntos, en plena pelea por evitar el descenso. En ese marco valió de mucho el triunfo ante Sportivo AC de Las Parejas por 3-0, ya que Ben Hur perdió su encuentro y el conjunto uruguayense pudo tomar distancia en la lucha por evitar el descenso.

Tal es así que un empate le permitiría llegar arriba en la última fecha, dependiendo de sí mismo para mantener la categoría en un mano a mano con el conjunto rafaelino, al que visitará en la jornada final.

El Elefante, por su lado, está una posición por encima con nueve unidades producto de su último empate 2-2 con Sarmiento de Resistencia. Si bien todavía no se salvó del descenso, el equipo de Villa Ramallo mantiene la ilusión de dar la pelea por meterse entre los equipos de la Fase 2 de la Reválida. Para eso no le quedará más que ganar este encuentro en condición de visitante.

Para este partido, el entrenador del equipo uruguayense, Ángel Gómez, eligió a los siguientes convocados:

-Arqueros: Pedro Bravo y Bautista Etcheverry.

-Defensores: Damián Sánchez, Jonathan Benítez, Nicolás Gómez, Nicolás Suárez, Lucas Basualdo, Ariel González y Leonel López.

-Mediocampistas: Pablo Hofstetter, Lautaro Altamirano, Augusto Cima, Juan Casares, Agustín Favre, Nicolás Germanier y Damián Baltoré.

-Delanteros: Micael Bogado, Alejo Mainero, Agustín García y Sebastián Malimberni.