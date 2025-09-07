Patronato visita a Racing de Córdoba con el tercer puesto en la mira

En la primera rueda, Patronato le ganó a Racing por 3-2 en Paraná.

Este domingo Patronato tendrá su presentación correspondiente a la 30ª fecha de la Zona A en la Primera Nacional. Será ante Racing de Córdoba, al que visitará en el estadio Miguel Sancho a partir de las 18. El duelo contará con el arbitraje de Lucas Cavallero, acompañado por los asistentes Pascual Fernández y Martín Saccone. El cuarto árbitro será Marcelo Sanz.

El Patrón viene de dos empates consecutivos. El último fue ante Atlanta, 0-0 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, tras el que quedó con 43 puntos en la séptima colocación. Pese a eso, una victoria podría colocarlo en la tercera posición, ya que San Miguel, que ostenta ese lugar, tiene 45 unidades -también podría pasarlo Tristán Suárez, que tiene 44 y debe jugar en esta fecha-.

Para este partido, Gabriel Gómez podría introducir una variante con el retorno a la titularidad de Maximiliano Rueda en lugar de Julián Marcioni, que esperaría por su chance en el banco de los suplentes.

De ser así, el elenco saltará al campo de juego con: Alan Sosa; Gonzalo Asís, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti, Ian Escobar; Maximiliano Rueda, Santiago Gallucci Otero, Juan Barinaga, Valentín Pereyra; Federico Castro y Alan Bonansea.

En frente hay un equipo que pretende dar el salto y pelear por la clasificación al Reducido. Actualmente, el conjunto cordobés está en la 13ª colocación con 35 unidades, a cinco del último puesto que ingresa al Reducido. Pero está a la misma distancia del descenso: el último en perder la categoría es Arsenal, que tiene 30 unidades. En la fecha anterior, el equipo de Hernán Medina igualó 2-2 con Ferro Carril Oeste.

Para este partido, el técnico introduciría una variante con el ingreso de Francisco Monticelli en lugar de Gianfranco Ferrero, titular ante el Verdolaga. De ser así, Leonel Monti pasaría al lateral izquierdo y la Academía saldría con: Álvaro Maslovski; Raúl Chamorro, Martín Albarracín, Valentín Perales, Leonel Monti; Tomás Castro, Gonzalo Rostagno, Matías Machado, Sergio González; Francisco Monticelli y Pablo Chavarría.

En el banco esperarán por su posibilidad: Jonathan Rougier, Wilfredo Olivera, Fabrizio Ghiggia, Leandro Fernández, Exequiel Oviedo, Francisco Robles, Maximiliano Gutiérrez, Lautaro Villegas y Sebastián Marfort.