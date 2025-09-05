Martínez Garbino presentó su lista en Paraná con referentes de toda la provincia

La fuerza Unión Popular Federal realizó en Paraná la presentación de sus candidatos para las elecciones 2025, en un acto que reunió a dirigentes de distintos puntos de Entre Ríos. La lista está encabezada por Silvio Farach como primer candidato a diputado nacional y Emilio Martínez Garbino como candidato a senador.

Martínez Garbino, con trayectoria legislativa previa, advirtió que la provincia perdió protagonismo en el Congreso: “Hoy la participación de Entre Ríos en el Congreso es paupérrima. No se discuten temas centrales como la Hidrovía o la energía. Entre Ríos tiene que volver a estar presente en esos debates”, afirmó.

En la nómina también se destaca la participación de Oscar “Tato” Barzola, referente de Paraná y Veterano de Malvinas, lo que refuerza el carácter representativo de la propuesta, se destacó en un comunicado de prensa.

La lista, de perfil netamente federal, integra candidatos de Concordia, La Paz, Gualeguay, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Paraná, buscando unir voces de toda la provincia y recuperar peso en el escenario nacional, se indicó.