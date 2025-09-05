Conformaron un observatorio para auditar el funcionamiento de la Obra Social de Entre Ríos

La Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) creó un observatorio para evaluar la administración y los servicios de la Obra Social de Entre Ríos (OSER).

Se informó a APF que la iniciativa, surgida a raíz de la preocupación por la situación actual de la obra social, busca realizar un seguimiento exhaustivo de su funcionamiento. Advierten sobre “un aumento sideral del costo de las prestaciones” y demoras en cuanto a la cobertura de medicamentos.

Tal como se definió en el Congreso de Delegados que se realizó en julio en Concepción del Uruguay, la Federación avanzó en la conformación de un observatorio para evaluar la administración y los servicios que brinda la obra social de los trabajadores de Entre Ríos.

“Está iniciativa surge de la preocupación por la actualidad de la Obra Social OSER y, en este contexto, desde la Festram se propuso conformar un consejo consultivo y una comisión evaluadora que realizará un seguimiento del funcionamiento”,

Esta comisión está integrada por los Secretarios Generales de los gremios de base de distintas localidades de la provincia como Martín Santana (San Salvador), Noelia Gotte (Crespo), Carlos Zapata (Diamante) y Jorge Muñoz (Victoria).

La comisión ya comenzó a analizar en detalle la actualidad de la obra social. En tal sentido, Santana aseguró: “Lo que venimos visualizando es una manera de operar y de funcionar que ya la venían ejecutando desde la intervención y que tiene que ver con un aumento sideral del costo de las prestaciones y también con una demora en cuanto a la cobertura de medicamentos, sobre todo los crónicos y los de alto costo. Esto hace que el beneficiario pase tres o cuatro meses sin recibir las medicaciones o las prestaciones que necesita, afrontando todo de su propio bolsillo”.

Además aseguró que se observa “una falta de información permanente, tanto para el afiliado como para quienes quieren saber las razones de por qué se realizan contratos con prestadores que no son de Entre Ríos (sino de Buenos Aires), con costos mucho más altos de lo que compraba la antigua administración del directorio obrero de Iosper al elegir empresas de nuestra propia provincia”.

Asesoramiento legal y llamado a la acción

Ante esta situación, la Festram decidió ofrecer asesoramiento legal a los afiliados municipales que enfrenten problemas con la OSER para garantizar que reciban sus prestaciones.

César Cruz, Secretario Legal y Técnico de la Federación, expresó su preocupación por la actual "mirada economicista" del gobierno, que busca el cierre de los números a costa de una reducción de los servicios.

En este marco, hizo un llamado a la acción: "No hay que dejar de pelear, hay que seguir luchando. Las herramientas jurídicas están”.

Finalmente, aseguró que "ningún afiliado a la Federación puede quedar sin la asistencia legal ante los incumplimientos de la obra social".