Cosquín Rock 2026 con grilla confirmada: Franz Ferdinand, Bersuit, Dillom, Lali y más

El festival Cosquín Rock confirmó la grilla de artistas que se presentarán el 14 y 15 de febrero de 2026 en Córdoba. Abel Pintos, Bersuit Vergarabat, Marilina Bertoldi, Babasónicos, Divididos, Dillom, Turf, Kapanga, Ciro y Los Persas, Los Pericos y Fito Páez son algunos de los músicos destacados. Asimismo, los nombres internacionales que brillarán en los escenarios dela localidad de Punilla son Franz Ferdinand, Morat, Los Hermanos Gutiérrez, Devendra Banhart, La Vela Puerca, y Agarrate Catalina.

Como ocurre desde hace ya varias temporadas, el line-up del festival argentino tiene opciones que superan al rock genuino: también alcanza a géneros en auge, como el trap, la música urbana, el rock-indie, el pop, el blues, metal, punk y electrónica.

Tras la exitosa edición de este 2025 en el marco del 25º aniversario del evento, el listado completo para el festival del año próximo es el siguiente: 1915, Abel Pintos, Ainda, Airbag, Amigos De Artistas, Arkadian, Babasonicos, Bandalos Chinos, Beats Modernos, Bersuit Vergarabat, Blair, Brigado Crew, Bruz, Bulldozzer Blues Band, Caligaris, Caras Extrañas, Chechi De Marcos, Ciro Y Los Persas, Cordelia Andrada, Coti, Cruzando El Charco, Crystal Thomas & Luca Giordano, Ctm, Cuarteto De Nos, David Ellefsson, Deer Jade, Devendra Banhart (Solo), Dillom, Divididos, Dorian, Dvm Chica, El Club De La Serpiente, El Kuelgue, El Plan De La Mariposa, El Zar, Emi, Eruca Sativa, Estelares, Fantasmagoria, Fito Paez, Franky Wah, Franz Ferdinand, Gauchito Club, Gauchos De Pampa, Girl Ultra, Gisa Londeiro & Toyo Bagoso, Glauco Di Mambro, Golo’s Band & Anastasia Amarante, Grasshopper, Guasones, Gustavo Cordera, Hermanos Gutierrez, Indios, Jóvenes Pordioseros, Kapanga, Kill Flora, Kölsch, La Franela, La Mississippi, La Vela Puerca, Labios De Sal, Lali, Las Pastillas Del Abuelo, Las Pelotas, Las Witches, Les Dracs, Lehar, Les Diablettes, Los Espíritus, Los Mentidores, Los Pericos, Lourdes Lourdes, Loita, Malandro, Mariano Mellino, Marilina Bertoldi, Marky Ramone, Matthias Tanzmann, Microtul, Misty Soul Choir, Morat, Nina Portela, Niño Monja, Pablo Fierro, Pappo X Juanse, Peces Raros, Perro Suizo, Piti Fernández, Renzo Leali, Rosy Gomez, Rudy, Ryan, Santiago Garcia, Silvestre Y La Naranja, Six Sex, Sofi Mora, T&K, Tango & Roll, The Chemical Brothers (Dj Set), Trueno, Turf, Un Muerto Mas, Valentin Huedo, Victoria Whynot, Viejas Locas X Fachi Y Abel, Wanda Jael, Wayra Iglesias, Ximena Monzon, Ysy A, Artistas Invitados: Agarrate Catalina.

Las entradas se adquieren en la página web de Eden y los tickets se podrán abonar en 12 cuotas sin interés con tarjetas BBVA. Los tickets se empezaron a vender en julio y se rigen por un sistema de "Preventas" por demanda. Actualmente, una entrada para ambos días está $340.000, mientras que el abono "Fanatic", con más beneficios, cuesta $1.500.000 (ambos sin contemplar el costo por servicio).

Cosquín Rock: más que un festival de música

Más allá de su dimensión artística, el festival se consolidó también como motor productivo. Según datos de los organizadores, la edición 2025 generó un impacto económico total de $49.936 millones. Esta inyección de dinero tuvo sus beneficios para la economía regional y el turismo, aseguraron.

El festival recibió asistentes de todo el país, con una edad promedio de 25 años y un 54% de visitantes provenientes de otras provincias, lo que lo consolidó como el evento musical más federal de la Argentina. La logística también resultó destacada: 6.600 personas viajaron en avión, 68.000 en automóvil —con un promedio de 3,2 personas por vehículo— y 21.600 lo hicieron en colectivo.

La expansión internacional del festival también ha marcado un hito: se realizaron ediciones en Chile, México, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, Estados Unidos y España. Así, el festival se consolidó como un encuentro cultural que trasciende lo musical.

