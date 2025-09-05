Carrió pidió juicio político al juez que censuró los audios de Karina Milei

La dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, elevó un pedido de juicio político contra el juez Alejandro Patricio Maraniello, quien prohibió difundir los audios de la secretaria de Presidencia, Karina Milei. La denuncia en contra del magistrado, que cuenta con varias acusaciones en su contra por malos tratos y acosos sexual, lleva tambuén la firma de Hernán Reyes y Marcela Campagnoli.

La denuncia es "por mal desempeño y eventual comisión de delito en el ejercicio de sus funciones". En este marco, los dirigentes solicitan que se disponga la apertura del procedimiento de remoción, se ordene su suspensión en el cargo que desempeña y se formule la acusación correspondiente.

Por último se requiere la oportuna destitución del acusado, señaló Ámbito.

Entre las causales que llevaron a pedir el juicio político, el documento de la Coalición Cívica enumera:

"HECHO 1: Actuación en la Causa Nro.13.408/2025, caratulada “Milei, Karina Elizabeth s/medidas cautelares”: La actuación del juez solicitando una medida cautelar prohibiendo la difusión de cualquier chat, foto, audio y video de la Secretaria de Presidencia, Karina Milei, a través de cualquier medio de comunicación escrito audiovisual y/o a través de redes sociales, desde todo sitio, plataforma y/o canal web. Considerando que “dicha decisión implica lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa y en consecuencia, el avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión y acceso a la información pública.