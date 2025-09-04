Trabajo dictó conciliación obligatoria para garantizar el transporte público en Paraná

La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos dispuso la conciliación obligatoria en el conflicto entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Empresa Buses Paraná.

La medida, que rige desde las 22 de este jueves 4 de septiembre por un plazo de quince días hábiles, busca garantizar la prestación del servicio urbano de pasajeros y abrir un espacio de diálogo entre las partes.

Se convocó a audiencia de conciliación para el jueves 11 de septiembre y se intimó a trabajadores y empresas a abstenerse de medidas o represalias, bajo apercibimiento de sanciones. "El Gobierno provincial reafirma su compromiso de resguardar los derechos de los trabajadores y de los usuarios del transporte público", se indicó en un comunicado oficial.