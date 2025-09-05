Frigerio recorrió una planta avícola que invierte para triplicar su producción y crear 100 empleos

En el marco de una visita a la planta de la avícola Calisa, en Estación General Racedo, el gobernador Rogelio Frigerio dialogó con autoridades de la empresa sobre un plan de inversión que ya lleva 38 millones de dólares invertidos y que, una vez finalizado, generará más de 100 puestos de trabajo.

El mandatario estuvo acompañado por la vicegobernadora Alicia Aluani, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el coordinador de la Unidad Operadora Provincial del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Marcelo Wechsler; el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider; y el presidente de la Comuna de General Racedo, Julio Demartin.

El secretario de Industria y Comercio de la provincia, Catriel Tonutti, informó que se trata de una inversión "muy grande e importante para la región y la provincia. Esta es una de las empresas que muestra innovación y crecimiento constante. Así que, muy contentos y conformes también como provincia, charlando y volcando las herramientas que tenemos para acompañar este crecimiento y potenciarlo a futuro. La idea del gobernador siempre es potenciar la acción, la inversión privada, y la generación de empleo". El funcionario aseguró que este proyecto es "un ejemplo claro de lo que tenemos que apuntar a futuro como provincia" y que el rol del gobierno es "ser facilitadores".

Por su parte, el jefe de Finanzas de la empresa, Emanuel Furlan, consideró que la visita fue "muy importante, sobre todo para interiorizarse" en la inversión que se lleva adelante. El ejecutivo de la empresa manifestó que la inversión de 38 millones de dólares busca triplicar la producción de faena. Además, remarcó que, a pesar de las dificultades, "nunca hemos frenado" y que "se necesitan cerca de dos millones de dólares para terminar la etapa uno".

Furlan estimó que la planta estaría "terminándose en la primera etapa, en el segundo semestre del 2026" y que generará "más de 100 puestos de trabajo genuinos para la provincia, lo cual es muy importante". El jefe de finanzas de la empresa pidió el apoyo del gobierno provincial "ya sea desde el punto de vista financiero o de obras viales". A su vez, indicó que esta planta será "la más importante de la provincia en términos de innovación e infraestructura".