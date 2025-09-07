La flautista brasileña Cássia Carrascoza dará una masterclass en Paraná

Será el jueves 11 de septiembre a las 18 en el Auditorio Walter Heinze de la Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio. El evento, con entrada libre y sin inscripción previa, es organizado por la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos y la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Uader, y cuenta con el auspicio de la Universidad de São Paulo (Brasil).

Cássia Carrascoza es una flautista, educadora e investigadora brasileña de renombre internacional. Es profesora en la Universidad de São Paulo (USP), donde coordina el Laboratorio de Flauta. Entre 1999 y 2018, fue la flautista principal de la Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal de São Paulo, y también ocupó el mismo cargo en la Orquesta Sinfónica Jazz del Estado de São Paulo de 2000 a 2014. Además, formó parte de la Camerata Aberta, con la que ganó importantes premios. Su carrera como intérprete la ha llevado a presentarse en países de todo el mundo, como Hungría, Países Bajos, Francia y Estados Unidos, y ha sido la destinataria de numerosas obras dedicadas a ella.

Como investigadora y promotora, Carrascoza se enfoca en la música contemporánea brasileña. Su discografía incluye proyectos innovadores como el álbum Tempo Transversal – Flauta Expandida y el álbum audiovisual Imaginaciones Sonoras: Inmersión Telemática. Este último, grabado de manera telemática, es parte de su investigación sobre música telemática.

Actualmente, su investigación se centra en la composición colaborativa, la performance audiovisual telemática y la improvisación con electrónica e inteligencia artificial. En su rol de profesora, dirige el Ensamble Telemático La Flauta, un grupo de estudiantes de la USP que colabora con músicos internacionales en música de cámara a distancia. Además, es la directora de la Orquesta Sinfónica de la USP, y sigue siendo una figura influyente en el desarrollo y la difusión de la música contemporánea.