Gaillard recibió el respaldo de Taty Almeida y reafirmó su compromiso con los derechos humanos

Carolina Gaillard, candidata a senadora nacional por Entre Ríos de la Lista 503, visitó a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, y recibió el respaldo para su postulación. “Nuestra lista reafirma el compromiso con los derechos humanos en tiempos de autoritarismo, represión y crueldad”, expresó la legisladora peronista.

Gaillard dialogó con Almeida acerca de su labor en el Congreso nacional y la interiorizó de las conclusiones del Encuentro Provincial de los Derechos Humanos del que participó el fin de semana en Gualeguaychú, junto a los demás candidatos de la Lista 503.

“Es un honor recibir el respaldo de Taty, una figura fundamental de la lucha por los derechos humanos y la democracia en nuestro país. Reafirma nuestro compromiso de seguir sosteniendo las banderas de memoria, verdad y justicia en el Congreso nacional”, expresó la diputada.

“Hoy más que nunca necesitamos defender nuestros derechos y nuestras libertades. Frente a las políticas de ajuste y desprotección social que propone Javier Milei, me comprometo a seguir alzando la voz para que no desmantelen lo poco que nos queda de solidaridad, trabajo digno y protección de los más vulnerables”, concluyó Gaillard.