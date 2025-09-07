Colapinto terminó 17° en la final del Gran Premio de Monza

Este domingo se disputó la 16ª final de la temporada de la Fórmula 1. El Gran Premio de Monza, Italia, encontró a Max Verstappen partiendo desde el primer lugar, seguido por los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.

Favorecido por una sanción a Isack Hadjar, Franco Colapinto partió desde el 17° lugar, con la seguridad de quedar al menos en el 19° al final de la competencia ya que se produjo el abandono de Nico Hulkenberg en la vuelta previa.

En la largada Liam Lawson, que partió desde atrás del argentino, logró tres superaciones; mientras que Colapinto mantuvo el 17° lugar. Por otra parte, en la parte delantera hubo intercambio de posiciones entre Verstappen y Norris y entre Leclerc y Piastri.

En ambos casos recuperaron las posiciones de largada y el ordenamiento tuvo como líder al tetracampeón, seguido de Norris, Piastri y Leclerc.

Una buena parte de los pilotos decidió estirar lo máximo posible el ingreso a boxes. En ese marco, el argentino Colapinto llegó a estar en el 12° puesto cuando iban 30 vueltas de competencia. Pero eso se esfumó cuando pasó por los pits y salió en el último lugar (18°, ya se había producido el abandono de Fernando Alonso), a más de 10 segundos de Liam Lawson.

Sobre el final, el paso por pits de Pierre Gasly y Lance Stroll los dejó por detrás del argentino, pero el francés lo superó poco después. Es así que Colapinto volvió al 17° lugar, su puesto de largada.

Adelante no hubo cambios. A excepción de un fallo de McLaren que dejó momentáneamente a Piastri con el segundo lugar, el podio no sufrió alteraciones: Verstappen cerró la carrera con récord de vuelta y una sólida victoria de punta a punta. El podio lo completaron Norris y Piastri.

Con el final de la temporada europea, la próxima carrera del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 será en el autódromo de Azerbaiyán, entre el 19 y el 21 de septiembre.

Resultados | Fórmula 1 | Fecha 16 (en Monza, Italia)

1°) Max Verstappen (Red Bull): 1h13'24"325/1000.

2°) Lando Norris (McLaren): a 19”207/1000.

3°) Oscar Piastri (Mc Laren): a 21”351/1000.

4°) Charles Leclerc (Ferrari): a 25”624/1000.

5°) George Russell (Mercedes): a 32”881/1000.

---

17°) Franco Colapinto (Alpine): a 1 vuelta.



Campeonato | Fórmula 1

1°) Oscar Piastri (McLaren): 324 puntos.

2°) Lando Norris (McLaren): 293.

3°) Max Verstappen (Red Bull): 230.

4°) George Russell (Mercedes): 194.

5°) Charles Leclerc (Ferrari): 163.

---

20°) Franco Colapinto (Alpine): 0.