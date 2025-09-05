Corrientes: procesan a 13 personas vinculadas al Tren de Aragua por integrar una organización criminal

Once ciudadanos venezolanos, una colombiana y un argentino detenidos hace cuatro meses en la Capital Federal y las provincias de Buenos Aires y Corrientes por sus presunto vínculos con el Tren de Aragua, fueron procesados con prisión preventiva como miembros de esa organización criminal trasnacional y por los delitos de financiamiento de actividades terroristas y lavado de activos, en el marco de una investigación llevada adelante desde 2023 por los titulares de la Fiscalía Federal N°1 de Corrientes, Flavio Adrián Ferrini; de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), Santiago Marquevich; y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco.

Los procesamientos fueron dictados ayer por el Juzgado Federal N°1 de Corrientes, subrogado por el juez federal Gustavo Del Corazón de Jesús Fresneda, en una resolución en la que también dispuso el embargo de cada uno de los acusados por un millón de pesos.

De los 13 imputados/as, ocho son hombres y cinco, mujeres. En relación a sus nacionalidades, hay once venezolanos/as, una colombiana y un argentino, aunque varios de los extranjeros también se nacionalizaron argentinos.

En el caso, el juez aplicó la figura de la asociación ilícita en su modalidad de “organización criminal” contemplada en los términos del artículo 210 ter del Código Penal, incorporado por la Ley 27.786 -promulgada en marzo pasado-, y que prevé una pena de 8 a 20 años de prisión.

El principal acusado es el venezolano Guillermo Rafael Boscán Bracho, líder de la denominada “Banda del Yiyi” -vinculada al Tren de Aragua-, quien tenía pedido de captura internacional y fue detenido el 2 de octubre de 2023 por el Departamento Interpol de la Policía Federal (PFA) en la ruta N°43 de la provincia de Corrientes. Actualmente, está detenido bajo el régimen de presos de “alto riesgo” en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza.



