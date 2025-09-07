Sala Expandida de la Casa de la Cultura invita a un taller de fotografía creativa

El jueves 18 de septiembre se desarrollará el taller de fotografía creativa Imágenes que cuentan, a cargo de la fotógrafa entrerriana Victoria Yani. La cita será a las 18, en la Casa de la Cultura de Entre Ríos (Carbó 194, Paraná). El acceso es libre y gratuito.

La propuesta se da a través de la Secretaría de Cultura de la provincia, formando parte de una nueva instancia de activación de Sala Expandida en el marco de la muestra Retrato de cartas. Con inscripción previa al 343-4291673 (Victoria).

Cabe recordar que en Sala Expandida participan artistas de la provincia que exhiben sus creaciones combinando formatos bidimensionales, objetos, ambientes sonoros y proyecciones.

En este caso la muestra se podrá visitar de lunes a sábado, en los horarios de apertura de la Casa de la Cultura. Por la mañana de 7 a 13 de lunes a viernes, por la tarde a partir de las 17. Y los sábados durante las actividades.

Modalidad del taller

Tendrá una duración de 2 horas aproximadamente. Materiales: cámara fotográfica o celular. Objetos simbólicos: pueden ser telas, libros, luces, cartas, máscaras, accesorios, etc. Habrá una breve charla sobre la fotografía de retrato como herramienta para contar historias y expresar emociones, con el objetivo de crear imágenes a partir del trabajo con elementos y un modelo en vivo. Se realizarán varias tomas experimentando con encuadres y luz. Y un cierre y reflexión, con revisión final de las fotos realizadas.

Sobre “Retrato de cartas”

“Cada retrato es un espejo, a veces una puerta hacia aquello que intuimos. En esta serie me inspiré en las cartas de tarot, no como oráculo ni predicción, sino como símbolos cargados de historias y emociones”, explicó la fotógrafa.

Estos retratos dialogan con el misterio de la fuerza, la templanza, el mago, el ermitaño, la emperatriz, la sacerdotisa, el diablo, la estrella, el mundo, el colgado, el juicio. Cada rostro es parte de un fragmento de esos universos pero también es un viaje íntimo donde lo personal se vuelve colectivo y lo visual se transforma en relato.