Nora Jean Wallace llega a Paraná con todo el poder del blues de Chicago

La legendaria cantante Nora Jean Wallace, una de las voces más reconocidas del Blues internacional, se presentará el domingo 7 de septiembre, desde las 20, en Tierra Bomba (Urquiza 1214, Paraná), en el marco de la Peña Bomba Anti Domingo. El show es organizado por la Asociación Litoraleña de Blues (ALBlues) junto a Blues Special Producciones, con entradas disponibles a través de la plataforma Passline.

El concierto forma parte de una gira internacional que recorre Brasil, Uruguay y Argentina, tras el éxito de los recientes shows de Michael Dotson y Big Walker. En esta ocasión, Paraná será escenario de un encuentro con el Blues más auténtico, de la mano de una artista que ha sabido mantener vivo el legado del género desde sus raíces en Mississippi hasta los escenarios más prestigiosos del mundo.

“Nora Jean suena igual que yo cuando tenía su edad. Es una de las nuevas mujeres emergentes que canta el verdadero blues. Sé que lo logrará”, dijo alguna vez la inolvidable Koko Taylor, su gran referente.

Una Blues Woman con historia

Nacida en 1956 en Greenwood, Mississippi, Nora Jean Wallace inició su carrera desde muy joven y se consolidó en la escena de Chicago en los años 80, cuando se unió a la banda de Jimmy Dawkins. Con él grabó varios discos y participó en el Chicago Blues Festival, festival al que luego volvería como solista.

Tras una pausa en su trayectoria, regresó con fuerza en 2003 con su álbum Sings the Blues, acompañado por músicos de gran trayectoria. Su consagración llegó con Going Back to Mississippi (2004), disco que alcanzó gran repercusión y la llevó a presentarse en los escenarios principales del Chicago Blues Festival y en prestigiosos festivales internacionales.

En 2020 editó Blues Woman, su último trabajo de estudio, nominado a los Blues Music Awards como “Mejor Álbum de Blues Tradicional”. Actualmente, Wallace combina giras por Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, consolidándose como una de las voces femeninas más poderosas del género.

La Asociación Litoraleña de Blues, nacida en Paraná en 2016, ha impulsado en estos ocho años un fuerte movimiento de difusión del Blues tradicional en la región. Entre sus producciones se cuentan presentaciones de artistas internacionales de renombre como Tail Dragger, Elnora Spencer, Lurrie Bell, Cheryl Reneé y Michael Dotson, además de numerosas ediciones de la Jam de Blues Tradicional y ciclos en festivales, teatros y espacios culturales de Entre Ríos y Santa Fe.

El ensamble local, dirigido por Alejandro Bravo, acompaña esta movida con un repertorio que mantiene viva la esencia del género, y será parte de la velada en Tierra Bomba.

La presentación de Nora Jean Wallace promete ser una noche histórica para la escena musical de la región. Una oportunidad única de escuchar en vivo la voz de una auténtica “Blues Woman”, que trae consigo el espíritu del Mississippi y el pulso de Chicago al corazón de Paraná.

Para agendar

-Domingo 7 de septiembre, a las 20

-Tierra Bomba (Urquiza 1214 – Paraná)

-Entradas a la venta en Passline