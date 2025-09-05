Motta destacó la presencia de Frigerio en el Desafío Innovación 2025 "para sacar a Entre Ríos de la anomia"

Motta hizo esas consideraciones durante el encuentro por el Desafío de Innovación 2025, donde el reconocido empresario entrerriano destacó el rumbo que, a su entender, comienza a trazar el actual gobierno de Entre Ríos.

Al hacer uso de la palabra, Motta remarco que, quienes participaron de la iniciativa, “estamos dando una batalla muy profunda, no sólo por sacar a Entre Ríos desde la anomia en la cual hemos vivido durante muchísimos años, sino de tratar de poner a Entre Ríos como una provincia de punta”, expresó.

También sostuvo que la participación directa del gobernador Rogelio Frigerio -en este tipo de instancias- resulta determinante para consolidar ese objetivo de transformación. En ese sentido, consideró que la presencia personal del mandatario en el acto “es fundamental, porque marca un compromiso que va desde su persona en adelante, encolumnando a todos para trabajar justamente por esa causa”.

Desafío de Innovación 2025

El Desafío de Innovación 2025 busca fomentar proyectos innovadores en diversas áreas del conocimiento, conectando a universidades, institutos técnicos, empresas y emprendedores de toda la provincia. La propuesta apunta a incentivar la creatividad y la aplicación práctica de soluciones tecnológicas para problemas actuales, con financiamiento y acompañamiento institucional.

Durante el acto realizado en Paraná, se distinguió a estudiantes y equipos de investigación que presentaron proyectos con potencial para impactar en la vida social y productiva de Entre Ríos. La jornada estuvo atravesada por un clima de articulación público-privada, en la que tanto el Estado como el sector empresarial coincidieron en la necesidad de promover la innovación como motor de desarrollo.

Al hacer uso de la palabra, el gobernador Rogelio Frigerio dijo que parte de la responsabilidad del Estado "es anticiparse a lo que va a venir". En tal sentido, abogó por la tecnología y la economía del conocimiento "que hacen al trabajo del presente y del futuro"; y resaltó que eso "se está haciendo acá: que nuestros estudiantes y nuestras universidades están entendiendo que el emprendedurismo es hoy".

Fuente: Diario Río Uruguay