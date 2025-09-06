Patronato ya está en Córdoba con lista de convocados confirmada

Por la noche de este sábado, Gabriel Gómez confirmó la lista de convocados de Patronato para enfrentar a Racing de Córdoba. El duelo por la 30ª fecha de la Zona A en la Primera Nacional será este domingo a partir de las 18 y contará con el arbitraje de Lucas Cavallero.

Para este partido, el cuerpo técnico del Patrón confirmó una lista de convocados en la que reaparecen los nombres de Facundo Díaz y Valentín Villarreal. El primero de ellos toma el lugar de Julián Navas, que no está entre los convocados; mientras que el segundo ocupa el sitio de Matías Pardo, también fuera de la lista definida por Gómez.

Los convocados son los siguientes:

-Arqueros: Alan Sosa y Juan Mazza.

-Defensores: Gonzalo Asís, Santiago Bellatti, Facundo Díaz, Gabriel Díaz, Ian Escobar, Fernando Moreyra y Maximiliano Rueda.

-Mediocampistas: Juan Barinaga, Marcos Enrique, Santiago Gallucci Otero, Valentín Pereyra, Augusto Picco, Guillermo Sánchez y Valentín Villarreal.

-Delanteros: Joaquín Barolín, Alan Bonansea, Federico Castro y Julián Marcioni.

De aquí se desprende también que no estará Emanuel Moreno, que continúa en recuperación de la sobrecarga muscular que lo apartó en los últimos tres encuentros. Por otra parte, no se esperan variantes respecto al equipo que inició el partido que acabó en igualdad 0-0 frente a Atlanta en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

Si es así, el elenco volvería a formar 4-4-2 con los siguientes intérpretes: Alan Sosa; Gonzalo Asís, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti, Ian Escobar; Valentín Pereyra, Santiago Gallucci Otero, Juan Barinaga, Julián Marcioni; Federico Castro y Alan Bonansea.