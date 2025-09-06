ConerTech llega a Concordia, con propuestas de robótica, gaming y realidad virtual

El jueves 25 de septiembre la ciudad se convertirá en epicentro de la innovación, con una jornada de tecnología y aprendizaje abierta a toda la comunidad. El encuentro se desarrollará en el Centro de Convenciones Concordia (CCC) con entrada libre y gratuita mediante inscripción previa.

Organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Fundación Uader, el Gobierno de Entre Ríos -a través de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello- y la Municipalidad de Concordia, este evento tiene como objetivo acercar la tecnología de vanguardia, promover nuevas habilidades digitales y fomentar el acceso a herramientas que potencien la economía del conocimiento en la provincia.

Durante su desarrollo, los asistentes podrán disfrutar de un variado abanico de propuestas. Habrá un torneo de esports (deportes electrónicos) con premios para los equipos ganadores, experiencias inmersivas que incluyen simuladores de realidad virtual, realidad aumentada y hologramas 3D, así como talleres prácticos pensados para distintas edades. Entre ellos, se dictarán actividades para aprender a crear un videojuego con Scratch, programar páginas web con HTML y CSS, desarrollar pensamiento algorítmico y prompts, y diseñar ciudades inteligentes con kits electrónicos.

Además, se presentarán charlas y masterclass bajo la modalidad de auriculares en off, una dinámica innovadora que permitirá a cada participante elegir los contenidos que desea escuchar, generando una experiencia personalizada de aprendizaje.

Si bien el evento es gratuito, requiere inscripción previa. Los interesados podrán hacerlo desde el enlace https://forms.comunicacionentrerios.com/f/211/conertechconcordia2025.

En el caso de las escuelas, docentes y directivos podrán inscribir sus cursos a través del siguiente enlace.

ConerTech se presenta como un espacio donde jóvenes, adultos y docentes puedan experimentar de manera directa las tendencias que marcan el futuro tecnológico, potenciando la creatividad, la innovación y el empleo digital en Entre Ríos.

Fuente: Prensa Gobierno de Entre Ríos