“Los Vermichelis, delivery de cuentos” llega a Saltimbanquis

El grupo teatral Juvetea se lanza por primera vez al universo de las infancias con un espectáculo que mezcla humor, ternura e imaginación: “Los Vermichelis, delivery de cuentos”. La obra podrá verse en la Sala Saltimbanquis, Feliciano 546, de Paraná, los domingos 7 y 14 de septiembre a las 17, con entrada a la gorra.

La historia sigue a dos amigos, Peperoni y Pepino, que inventan un servicio insólito: un “delivery” que no reparte comida, sino relatos. La iniciativa surge de la preocupación por un mundo en el que los grandes ya casi no cuentan historias. Aunque al comienzo solo reciben el pedido de una niña, pronto descubren que cada narración compartida tiene el poder de mantener vivos los sueños y la fantasía.

El montaje reúne a Violeta Bárbaro, Francisco Sarubi y Drazen Princic Cortés, con texto de Sergio Martínez. La producción se completa con la escenografía de Andrés Princic, vestuario diseñado por Daniela Rudel, sonido a cargo de Juliana Bastida y música original de Roxana Russo. La coordinación general pertenece a Marita Cortes.

Con esta primera experiencia dirigida al público infantil, Juvetea invita a las familias a sumarse a una función donde cada cuento se convierte en un viaje y cada espectador en parte del juego.