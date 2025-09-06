TN: Facundo Ferra ganó la carrera de invitados de Clase 2

La actividad del Turismo Nacional tuvo mucho movimiento este sábado en el autódromo Oscar y Juan Gálvez. En el marco de la novena fecha se desarrolla la final de los 200 pilotos, con participación de conductores invitados en las Clases 2 y 3. Este sábado fue día de clasificación para ambas categorías y para la final de invitados de la Clase 2.

Lo primero de la jornada fue la clasificación, que definió el ordenamiento para las finales de invitados de este sábado y titulares del domingo. En ese marco salieron a pista Marco Veronesi, Damián Markel y Matías Chas, entrerrianos titulares; mientras que Federico Luques clasificó con el auto que usaría Manuel Borgert en la final de invitados.

El ganador de la clasificación fue Gonzalo Antolín, piloto titular que invitó a Tomás Vitar para esta competencia. Registró un tiempo de un minuto, 25 segundos y 424 milésimas con el que dejó atrás a Iñaki Beitia y Joaquín Cafaro, también titulares.

En cuanto a los entrerrianos, el mejor fue Veronesi, que clasificó en el 14° lugar. Más atrás quedaron Markel (18°), Luques (32°) y Chas (35°).

En la final de invitados el ganador fue Facundo Ferra, invitado de Joaquín Cafaro. El piloto lideró luego de las 12 vueltas y fue el primero en pasar por la bandera a cuadros, con un tiempo de 19 minutos, 48 segundos y 651 milésimas. Lo siguieron Tomás Vitar (Francisco Coltrinari) y Luis Di Palma (Iñaki Beitia), a 389 y 941 milésimas, respectivamente.

El invitado de Veronesi, Thomas Marchesín, acabó la competencia en el octavo puesto, de manera que mejoró el rendimiento clasificatorio del gualeguaychuense. El invitado de Markel, Martín Marchesín, terminó en el 23° lugar y Alejandro Bucci, invitado de Matías Chas, acabó en el 25° puesto.

El único entrerriano en competencia fue Manuel Borgert, que terminó en el 31° lugar, lejos de las principales posiciones.

Los titulares tendrán oportunidad de salir a pista este sábado en la final que comenzará a las 12.25. La carrera durará 16 vueltas o 35 minutos, lo que ocurra primero.

Clasificación | Clase 2 | Fecha 9 (en Buenos Aires)

1°) Gonzalo Antolín (Peugeot - titular): 1’25”424/1000.

2°) Luis Di Palma (Toyota - invitado de Beitia): a 55/1000.

3°) Joaquín Cafaro (Toyota - titular): a 164/1000.

4°) Bautista Damiani (Toyota - titular): a 204/1000.

5°) Juan Eluchans (Toyota - titular): a 413/1000.

---

14°) Marco Veronesi (Toyota - titular): a 671/1000.

18°) Damián Markel (Toyota - titular): a 788/1000.

32°) Manuel Borgert (Toyota - invitado de Luques): a 1”247/1000.

35°) Alejandro Bucci (Peugeot - invitado de Chas): a 1”356/1000.

Resultados | Clase 2 | Carrera de invitados

1°) Facundo Ferra (Toyota - invitado de Cafaro): 19’48”651/1000.

2°) Tomás Vitar (Peugeot - invitado de Antolín): a 389/1000.

3°) Luis Di Palma (Toyota - invitado de Beitia): a 941/1000.

4°) Lucas Colombo Russell (Toyota - invitado de Damiani): a 1”777/1000.

5°) Matías Antolín (Peugeot - invitado de Kreitz): a 4”80/1000.

---

8°) Thomas Marchesín (Toyota - invitado de Veronesi): a 6”165/1000.

23°) Martín Marchesín (Toyota - invitado de Markel): a 20”381/1000.

25°) Alejandro Bucci (Peugeot - invitado de Chas): a 22”581/1000.

31°) Manuel Borgert (Toyota - invitado de Luques): a 24”752/1000.