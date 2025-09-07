Peñarol y Belgrano se enfrentarán en un duelo de invictos

Este domingo por la tarde habrá acción correspondiente a la quinta fecha de la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol. En el marco de esta jornada, los siete duelos correspondientes a la fecha se disputarán a partir de las 15.30, con la ausencia de Instituto, que quedará libre en esta jornada.

En la fecha destaca la presentación de Peñarol, que recibirá a Belgrano en el duelo de invictos de esta fecha. Peña es líder del torneo con 10 puntos y seguirá siéndolo al final de la fecha; mientras que el Mondonguero tiene seis puntos (tres empates y una victoria) y se ubica en la cuarta colocación.

Otro partido interesante será entre Patronato y Neuquen, segundo y quinto del torneo, respectivamente. El Patrón ya quedó libre y viene de ganar en su última presentación; mientras que el Pingüino perdió en su último partido y necesita recuperar terreno.

El clásico rival de Peñarol, Sportivo Urquiza, también buscará alcanzarlo. Luego de quedar libre en la última fecha, este domingo volverá a la acción visitando a San Benito. De ganar llegaría a los 10 puntos, ya que tiene siete unidades y está invicto en el tercer puesto de la tabla.

En los demás partidos Don Bosco recibirá a Atlético Paraná; Camioneros será anfitrión de Los Toritos de Chiclana y Oro Verde hará de local ante Argentino Juniors.

Fixture | Copa de la Liga | Fecha 5

-Domingo 7/9 | Desde las 15.30:

Peñarol - Belgrano.

Patronato - Neuquen.

San Benito - Sportivo Urquiza.

Don Bosco - Atlético Paraná.

Camioneros - Los Toritos.

Universitario - Palermo.

Oro Verde - Argentino Juniors.

Libre: Instituto.

Posiciones | Torneo Clausura | Copa de la Liga

1°) Peñarol: 10 puntos.

2°) Patronato: 7.

3°) Sportivo Urquiza: 7.

4°) Belgrano: 6.

5°) Neuquen: 6.

6°) Atlético Paraná: 6.

7°) Camioneros: 6.

8°) Palermo: 5.

9°) Instituto: 4.

10°) Argentino Juniors: 4.

11°) Universitario: 4.

12°) Don Bosco: 4.

13°) Oro Verde: 3.

14°) San Benito: 3.

15°) Toritos de Chiclana: 1.