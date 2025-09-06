Persecución y detención en Colonia Avellaneda por una supuesta tentativa de homicidio

La Policía detuvo a una persona por tentativa de homicidio. Secuestró un automóvil, un arma de fuego y otros elementos de interés para la causa.

Efectivos de la División Homicidios y de la Comisaría Avellaneda detuvieron anoche a una persona de 25 años por su supuesto delito de tentativa de homicidio registrado en un domicilio ubicado en calles Santo Tala y Policía de Entre Ríos.

La intervención policial se produjo alrededor de las 23:45 de ayer, cuando la Policia llegó a un domicilio ubicado en Santos tala y Policía de Entre Ríos, porque se había advertido a través del 911disparos de armas de fuego.

Una vez en el lugar, se observó a un hombre con heridas, e indicó que desde un vehículo Volkswagen Bora, color gris, dominio colocado EQA 439, le habrían efectuado los disparos. Así, los móviles 821 y JP 1334 pertenecientes a la División Homicidios iniciaron una persecución que los llevó por el interior del Barrio 400 Viviendas, donde derivó a un domicilio ubicado en calle Policía de Entre Ríos. Cuando la persona del Volkswagen Bora estaba intentando ingresar a un domicilio fue interceptado por la Policía y quedó detenido al querer descartar un arma calibre .22.

De inmediato se dio intervención a la Dirección de la Policía Científica para realizar las pericias en el terreno vinculadas con balística, rastros, fotografías y dermotest, entre otras técnicas de recolección de pruebas.

El fiscal de Delitos Juan Manuel Pereyra, dispuso la detención y traslado hasta la Alcaidía del detenido, previo examen médico. En relación a la víctima, se informó que presentó dos heridas producidas por armas de fuego, ambos orificios de entrada sin salida: uno en la parte superior del brazo izquierdo y el segundo en el tórax también en la parte superior. Como consecuencia de estas heridas tuvo un neumotórax y fue ingresado a quirófano y por el momento quedó internado en observación.

Una de las líneas de investigación es conocer el móvil de la agresión y para ello se intenta establecer qué clase de vínculos -si los había- entre víctima y victimario.