El Municipio de Villaguay informó respecto al frente de obras y acciones que viene realizando

El Municipio de Villaguay informó sobre el estado de situación de distintos trabajos que viene realizando en simultáneo.

"Con el trabajo articulado de las áreas de Obras Públicas, Electromecánica y Estudios y Proyectos, la Municipalidad de Villaguay avanza en simultáneo en ocho obras estratégicas que se financian con recursos propios, se ejecutan con personal municipal y representan mejoras significativas para la vida de los vecinos", señaló la gacetilla de prensa.

Enumeraron 8 acciones que vienen realizando desde la municipalidad a cargo del intendente Adrián Fuertes.

1. Centro de Atención Primaria de la Salud – Barrio Buen Pastor

La obra sustituirá al actual edificio ubicado en calle Landín, frente al cementerio, y se encuentra en la etapa final de elevación de mampostería. Este CAPS, fundamental para la comunidad, brindará atención a vecinos de los barrios Buen Pastor, Santa Teresita, Illia, Evita, 32 Viviendas, Cementerio y zonas aledañas del sector noroeste de la ciudad.

2. Centro de Atención de la Salud Animal

Constituye un avance trascendente en materia de sanidad pública animal y dará respuesta a una demanda histórica de la comunidad. La construcción, financiada con recursos municipales, se encuentra en su tramo final. El espacio estará destinado a la atención de mascotas y animales callejeros, con servicios de control sanitario, vacunación y cuidados veterinarios. Además, funcionará allí un centro de castración fijo.

3. Laguna de Contención Mosconi

En el marco de las acciones para mejorar los desagües pluviales y reducir los inconvenientes generados por las precipitaciones, el municipio construye una laguna de contención en la quinta N.º 42, delimitada por las calles Mosconi, B. Zaburlin, Chubut y Pública 2019.Este reservorio permitirá retener el agua proveniente de la cuenca del oeste, reduciendo la cantidad que ingresa a cunetas y zanjones principales del sector sur de la ciudad. Con ello se busca prevenir anegamientos, proteger viviendas y calles ante lluvias intensas y optimizar la red pluvial. Ya se realizó la construcción del paredón de contención y del canal de hormigón, y actualmente se trabaja en la construcción del sistema de válvulas y la babeta superior de hormigón para el rebalse de seguridad, para garantizar un desagote gradual y seguro. En paralelo, se trabaja en el saneamiento de los barrios contiguos. Esta obra tiene un impacto directo en la zona sur, y contribuye a la mejora integral de los sistemas de desagües pluviales en toda la ciudad.

4. Reparación del techo de la nueva Terminal de Ómnibus

Luego de los gravísimos daños sufridos durante el tornado que arrasó la ciudad el 13 de diciembre de 2023, con mucho esfuerzo el municipio encaró la reconstrucción y reestructuración del techo de la Nueva Terminal de Ómnibus, que por estos días se encuentra en su etapa final. Bajo la dirección de obra de un equipo de ingenieros y arquitectos, en el día de mañana, personal municipal montará las cabreadas principales y secundarias del techo de la dársena, con el objetivo de que el techo esté completo y operativo en las próximas semanas.

5. Remodelación integral y puesta en valor de la Plaza 20 de Noviembre

El proyecto incluye la renovación total de estructuras, accesos, veredas, luminarias y equipamiento, con un diseño pensado para el encuentro, el descanso y el disfrute de todas las edades. Esta obra se enmarca en una política sostenida de recuperación y modernización de los espacios verdes de la ciudad. En los últimos días se avanzó con el revoque de la cabina de controles de la sección de juegos, la colocación de baldosas en veredas internas y la restauración completa de la histórica Calesita.

6. Mejoras en la infraestructura en el Parque Industrial

Además de la reparación de la playa de estacionamiento común y la puesta en valor de la cartelería, actualmente se desarrolla la etapa inicial de enripiado y levantado de la calle central, una obra de gran envergadura. En las próximas semanas se reacondicionará la Sala de Extracción de Miel para la campaña apícola y continúa la construcción del Salón de Usos Múltiples.

7. Nueva iluminación LED en calle Balcarce

La obra, iniciada meses atrás, comprende la instalación de luminarias LED en el tramo que va desde Bv. Savio hasta calle B. Mitre, y lleva un grado de avance del 50%. Esta inversión estratégica genera eficiencia energética y ahorro económico —las luminarias consumen hasta un 60% menos que las tradicionales—, al tiempo que mejora la seguridad vial y ciudadana y refuerza el compromiso ambiental del municipio.

8. Renovación integral de nomencladores de calles

Esta semana, con la renovación total de nomencladores de calles en el barrio 186 Viviendas, se dio inicio a un plan de renovación integral de la señalética urbana de la ciudad.